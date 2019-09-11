В Венгрии устроили чемпионат по скоростному копанию могил

В Венгрии прошел конкурс по скоростному копанию могил – за звание лучших в скоростном копании ям боролись 18 команд, по два человека в каждой.

Вооруженные лопатами, граблями и ломами конкурсанты должны были выкопать яму 80 см шириной, два метра длиной и глубиной в полтора метра. По соображениям безопасности, когда яма достигала метровой глубины, находиться в ней имел право только один из членов команды.

Каждая команда управилась с заданием менее чем за час. Жюри оценивала не только скорость, но и то, насколько аккуратной получилась яма. Победу добыла пара могильщиков из города Тата – мужчины разделили между собой приз, эквивалентный четырем тысячам гривен.

"У нас не хватает рабочей силы. С помощью этого конкурса пытаемся сделать профессию более популярной", – объяснил заведующий кладбищем Эдит Вадас Кирали.

Ранее мы писали о маникюрщице из Кривого Рога, которая стала чемпионкой мира по поднятию колоды. На соревнованиях в Литве Татьяна Давиденко покорила вес в 70 кг, и это при том, что сама женщина весит лишь 63 кг.

По правилам, металлический снаряд вначале нужно поднять на уровень груди, а потом – вытолкнуть над головой. Этим видом спорта 38-летняя криворожанка увлеклась полтора года назад и за это время побила четыре национальных рекорда.

Напомним, что в Киеве инженер по специальности Любовь Романив вышила 165 рушников и установила национальный рекорд Украины . Пообщались с мастерицей-рекордсменкой журналисты "Сегодня" – подробности смотрите в сюжете:

Кроме этого, в начале июля группа незрячих из Львовской области покорила Говерлу, став самой большой группой с ограниченными возможностями, которая смогла взойти на эту вершину. Энтузиасты потратили на путь туда и назад около восьми часов. А вот еще один "небесный" рекорд пока не случился. Семилетняя Карелия Кликич хотела стать самой юной парашютисткой в стране, но в последний момент прыжок отменили из-за насморка у девочки.

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