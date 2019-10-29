В Венгрии нашли "троянского коня" Путина

Владимир Путин и Виктор Орбан / Фото: сайт Кремля

Переезд штаб-квартиры крупного российского банка в Будапешт является "троянским конем" российского президента Владимира Путина, о "дружбе" с которым ранее заявлял венгерским премьер Виктор Орбан.

Об этом пишет AFP, ссылаясь на венгерских оппозиционных политиков, накануне запланированного на 30 октября визита президента РФ.

Переезд штаб-квартиры Международного инвестиционного банка в Будапешт завершился в прошлом месяце. Это вызвало опасения насчет усиления политического влияния Кремля в Центральной Европе и вероятного сбора разведданных.

Венгерская оппозиция называет МИБ не иначе как "гнездом шпионов" и "угрозой национальной безопасности", а в сентябре этого года девять членов Сенатора США и два конгрессмена в письме послу Вашингтона в Будапеште прямо назвали банк "подразделением российской спецслужбы".

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Отметим, что Международный инвестиционный банк является официальным государственным органом РФ. Он был создан Советским Союзом в 70-ых годах прошлого века для поддержки социалистического блока. На сегодняшний день, помимо России и Венгрии, его членами являются еще семь государств: Болгария, Чехия, Румыния и Словакия, Куба, Монголия и Вьетнам.

Венгерское правительство аргументирует п ереезд штаб-квартиры банка в Будапешт "усилением Венгрии и Будапешта в качестве международного финансового центра".

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Любопытно, что председатель МИБ, российский дипломат Николай Косов, отрицает сравнение с "троянским конем", но не скрывает наличие у него родственником в бывшем КГБ. К тому же, до 1990 года представитель Венгрии в банке Имре Борос работал на венгерскую разведку.

Напомним, ранее журналисты заметили, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает огромные шаги к тому, чтобы сделать из своей страны подобие России.

В последние годы отношения Киева и Будапешта значительно ухудшились – венгры обвинили Украину в угнетении их общины из-за "языкового закона", а украинцы вменяют Венгрии вмешательстве во внутренние дела своей страны из-за назначения министра "по делам Закарпатья". До разрешения конфликта венгры обещали препятствовать проведению встреч на уровне Украина-НАТО.

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