В воде не тонет, в огне не горит: Нотр-Дам восстановят уже в третий раз

Власти обещают реставрировать легендарный собор за три года

Фото: AFP.

В понедельник вечером, 15 апреля, стало известно, что горит Собор Парижской Богоматери. Пожар возник около 18:50. В результате обрушилась верхняя часть шпиля Нотр-Дам де Пари и большая часть кровли.

Практически сразу появилась информация о том, что вероятной причиной пожара могли стать реставрационные работы: вокруг собора были возведены строительные леса высотой около 100 метров. Планировалось, что реставрация будет закончена к 2022 году. Полиция рассматривает пожар в Нотр-Даме как несчастный случай.





Нотр-Дам гасили всю ночь, и только в 5 утра вторника, 16 апреля, стало известно, что пожар в соборе Парижской Богоматери наконец-то погасили.

Сроки, которые потребуются для реставрации собора, называют разные – от трех лет до пятнадцати. В любом случае, это будет не последняя реставрация легендарного памятника готической архитектуры, который серьезно пострадал во время Французской революции и подвергался бомбардировкам во время Второй мировой войны. Читайте историю возведения и последующих реставраций Нотр-Дам в специальном материале сайта "Сегодня".

Как строили Нотр-Дам

35-метровый собор Парижской Богоматери является примером готики в архитектуре и имеет две башни-колокольни – Северную и Южную, а его фасад украшают скульптурные группы, изображающие библейские сцены: Страшный суд, а также жизни Девы Марии и Святой Анны. Верхняя часть фасада украшена скульптурами горгулий и химер.

Собор возводился в два приема на протяжение двух столетий. Главными создателями Нотр-Дам считаются два архитектора — Жан де Шель, работавший с 1250 по 1265 год, и Пьер де Монтрей (создатель Святой капеллы), руководивший работами в 1250—1267 годах.

Первый этап строительства начался в 1163 году, при Людовике VII. Первый камень в фундамент собора заложил папа Александр III, бывший в Париже в период с 24 марта по 25 апреля 1163 года.

Фото: Depositphotos

Стены соборного хора были возведены к 1177 году. Главный алтарь собора был торжественно освящен 19 мая 1182 года легатом Папского престола Анри, кардиналом-епископом Альбано, что знаменовало окончание возведения восточной стороны трансепта. (Так называется неф, перпендикулярный основному нефу, в результате чего при виде сверху – например, на плане, храм образует крест.) Всего в соборе Парижской Богоматери пять продольных нефов.

В 1196 году собор получил по завещанию умершего епископа Мориса де Сюлли 100 ливров для свинцовой крыши, благодаря чему неф здания был почти закончен. Строительство западного фасада, будущего центрального входа, с его отличительными двумя башнями, началось около 1200 года. В 1208 году ради продолжения строительства собора были снесены окрестные дома.

В 1240 году было окончено строительство южной колокольни, тогда же было принято решение отказаться от идеи завершения башен шпилями. Северная башня была достроена в 1250 году.

Второй период строительства начался в 1250 и продолжился более ста лет. В результате были выстроены новые фасады и боковые часовни. Башни были закончены в 1245 году, в 1315 году была закончена внутренняя отделка, а весь собор — в 1345 году. В 1351 году было закончено ограждение, изолировавшее литургический хор, где заседали на откидных креслах каноники. После этих значительных работ, если не считать более мелких модификаций, собор оставался нетронутым вплоть до XVIII века.

Как его реставрировали

Собор не впервые лишился шпиля – собственно говоря, это была первая потеря Нотр-Дама после окончания строительства. По одной версии, он был уничтожен во время Великой французской революции (1789–1799), когда религиозные статуи и живопись были вынесены из собора и проданы, чтобы поддержать франком революционное дело.

Можно понять, зачем революционерами были сброшены каменные фигуры царей из Ветхого Завета, которые располагались над главным входом на западном фасаде. (Кстати говоря, после реставрации оригинальные статуи были обнаружены в 1977 году, и сегодня они находятся в музее Клюни в Париже.)

Эжен Виолле-ле-Дюк, реконструировавший собор в XIX веке. Фото: Википедия

Но чем не угодил революционерам шпиль – вот где загадка. По другой версии, 96-метровый шпиль, выполненный из дубового каркаса и обшитый свинцовыми пластинами, был разобран за три года до революционных событий, в 1786 году, и восстановлен реставратором собора Эженом Виолле-ле-Дюком (1814—1879) в 1841 году.

Этот известный парижский реставратор также занимался восстановлением Амьенского собора, крепости Каркассон на юге Франции и готической церкви Сент-Шапель. Реставрация здания и скульптур, замена разбитых статуй и восстановление знаменитого шпиля длились 23 года. Виолле-ле-Дюку также принадлежит идея галереи химер на фасаде собора: статуи химер установлены на верхней площадке у подножия башен. В эти же годы были снесены постройки, примыкавшие к собору, в результате чего перед его фасадом образовалась нынешняя площадь.

Кстати говоря, во время реставрации Виолле-ле-Дюк увековечил себя самого в образе апостола Фомы, покровителя строителей и архитекторов: его фигуру мы видим на фото в числе прочих фигур двенадцати апостолов и четырех евангелистов, которые располагались вокруг того самого шпиля.

Бронзовые скульптуры вокруг шпиля. Фото: Википедия

Забегая вперед, отметим: за четыре дня до пожара, 11 апреля 2019 года эти статуи были демонтированы с помощью специальных кранов и увезены на реставрацию, поэтому чудом не пострадали. Реставрация этих шестнадцати статуй оценивается в 800 тысяч евро.

Внутреннее убранство собора тоже пострадало во время Французской революции – так, уникальными средневековыми витражами из 110 застекленных витражами окон являются только стекла трех больших роз — творений XIII века, превышающих по размерам подобные шедевры французской готики. Витражи также были восстановлены в XIX веке и простояли нетронутыми до Второй мировой войны, когда во время бомбардировок Парижа авиацией нацистов были повреждены не только витражи, но и порталы собора.

К счастью, на этот раз огонь не тронул древние витражи Нотр-Дама. Об этом французскому телеканалу BFMTV рассказал представитель собора Андре Фино.

Фото: AFP

"Из того, что видел я лично, витражи не пострадали. Три прекрасные розы XII и ХIII веков все еще на месте", – утверждает он – не исключая того, что могли пострадать другие, менее древние витражи.

"Могли пострадать витражи XIX века, менее важные, но не бесценные сокровища XIII века, это просто чудо", – допустил представитель.

Последняя реставрация закончилась пожаром

В 2013 году мир отмечал 850-летие собора – в качестве подарка на день рождения Нотр-Дам получил новые колокола.

"Антуанетта Шарлотта", "Гиацинт Жанна", "Дениз Давид", "Анжелика Франсуаза" – четыре колокола Нотр-Дам, названные в честь французских святых, были демонтированы с северной башни, переплавлены и заменены новыми.

Однако не все колокола заменили. Самый известный из них – "Бурдон Эммануэль", установленный в 1681 году, было решено оставить на южной башне собора. Замена колоколов обошлась примерно в 3 млн. евро. К счастью, обе колокольни собора Парижской Богоматери удалось спасти от пожара.

Фото: AFP

По злой иронии судьбы, собор сгорел во время очередных работ по реставрации Нотр-Дам – в 2018 году все мировые и французские СМИ сообщали о плачевном состоянии собора. Работы по восстановлению начались летом прошлого года, причем Католической церкви пришлось несколько лет подряд уговаривать французские власти выделить деньги на реставрацию одной из главных туристических достопримечательностей французской столицы – если полистать ленту Фейсбука, то каждый третий пост о Нотр-Дам проиллюстрирован сэлфи на фоне собора.

"Его главные элементы в скором времени не смогут выполнять свои функции и тогда под угрозой окажется стабильность всего строения", — цитировал портал Open Media слова Андре Фино.

Фото: AFP

По данным Le Parisien, реставрация должна была продлиться четыре года и обойтись казне в 150 млн евро – причем только 11 млн выделялось на восстановление шпиля. Работы по реставрации проводила компания Le Bras Freres, основанная в 1954 году. На счету у Le Bras Freres реставрация Лувра, 15 церквей и замков, а также порядка 350 колоколен по всей территории Франции.

И вот вам еще один пример того, как история может злобно пошутить: компания зарегистрирована на улице Виктора Гюго, автора романа "Собор Парижской Богоматери". Напомним, что именно благодаря усилиям писателя рассыпающийся на глазах Нотр-Дам удалось спасти в XIX веке.

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