В Загребе работает музей разбитых сердец

Обустроили его художники Дражен и Олинка после своего развода

Письма, тостер и свадебное платье. Это экспонаты единственного в мире музея разбитых сердец. Вещи, которые напоминают о том, что остается, когда проходит любовь. Экспозицию может пополнить каждый, кто прошел через разрыв отношений. Музей работает в хорватском Загребе, и за 12 лет существования экспонаты побывали в 55 странах. Музей постоянно путешествует. Создатели рассказали, что получили приглашение и в Киев.

Это место посетители называют Музеем разбитых сердец, но официально название звучит как "Музей разорванных отношений". Обустроили его художники Дражен и Олинка после своего развода.

"Стиралка, телевизор, стол или стулья мы тогда поделили просто. Но встал вопрос: что делать с теми мелочами, которые часто ничего не стоят, а только были символом нашей любви", – делится Дражен Грубишич, директор "Музея разбитых сердец".

Первые вещи в Музей принесли Дражен с Олинкой и их друзья. А потом передавать в Загреб свои символы любви начали люди со всего мира.

На табличках возле экспонатов – истории любви и разрыва отношений, написанные владельцами этих вещей – поэтому стоит читать внимательно.

Так вот выглядит спектр звезды в созвездии Ориона, которую подарил китайский астроном своей ревнивой девушке на день рождения. А вот тостер, который забрала брошенная невеста, чтобы он не достался ее неверному бывшему. Но есть экспонаты, свидетельствующие о конце любви по причинам, не зависящих от человека. А именно этот парашют.

"Женщина влюбилась в своего инструктора по прыжкам с парашютом. Они были счастливы вместе, но однажды его парашют не раскрылся", – рассказывает основатель музея.

В музее обустроен и зал "войны". Здесь собраны истории любви, которую перечеркнули боевые действия. Вот письмо подростка, который бежал вместе с родителями от войны из Сараево, когда встретил свою первую любовь – блондинку Елму.

"Она с родителями внезапно покинула лагерь для беженцев и он не успел передать ей письмо", – рассказывает директор музея.

Здесь и подвенечное платье девушки из Стамбула, которое она так и не надела. Жених этой девушки погиб за неделю до свадьбы во время теракта в Стамбульском аэропорту.

Посетители внимательно разглядывают эти вещи.

"Моя сестра уже шестой раз собирается замуж! Вот у нее экспонатов для этого музея! А если серьезно – воспоминания обычно болят и это место идеально для того, чтобы поделиться своими переживаниями и успокоиться", – говорит Эдвин Уильямс, турист из Великобритании.

"У меня двое детей от прошлых отношений и это очень хорошая история, а это мой новый муж, я знаю – у меня все хорошо и я счастлива", – делится Кассандра Пул, туристка из Австралии.

Музей изменил жизнь Дражена – он женат, имеет ребенка и часто по делам путешествует со своей бывшей девушкой Олинкой. Говорит, теперь они больше друзья, чем когда были парой.

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