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В здании мэрии под Римом прогремел взрыв: пострадали девять человек, фото и видео

10 июня, 16:25

В результате взрыва обрушилась часть фасада здания, спасатели сообщили, что жители соседних домов были эвакуированы

По меньшей мере девять человек, включая трех детей, получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в здании мэрии города Рокка-ди-Папа, под Римом. Об этом сообщает в понедельник агентство АНСА.

По его информации, среди пострадавших – мэр Эмануэле Крестини. Дети, находившиеся в саду в соседнем здании, получили ранения от разлетевшихся осколков стекол и камней, уточняет агентство. Губернатор области Лацио Никола Дзингаретти заявил, что жизни раненых находятся вне опасности.

взрыв Италия

Согласно предварительным данным, причиной мощного взрыва стала утечка бытового газа. Как отмечает АНСА, перед зданием велись работы по строительству дороги. В результате взрыва обрушилась часть фасада здания. Спасатели сообщили, что жители соседних домов были эвакуированы, район оцеплен.

В Мадриде при взрыве в многоэтажке 16 человек получили ранения. Взрыв прогремел на 16-м этаже в районе Вальекас, на улице Антонио Майрены. Взрывной волной выбило стекла и стены дома. Крыша частично разрушена, держится на нескольких опорах.

При этом обломки здания упали фактически на головы пешеходов. По предварительным данным, причиной взрыв мог стать бытовой газ.

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Тег Италия, взрыв, мэрия

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ТАСС

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