В Женеве из-за коронавируса прекратили мирные переговоры по Сирии

В Женеве (Швейцария) в понедельник, 24 августа, прекратили проходящие под эгидой ООН переговоры по конституции Сирии из-за положительных тестов на коронавирус у нескольких их участников. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Издание отмечает, что спецпредставитель ООН по Сирии Геир Педерсен только через несколько часов после начала переговоров в Женеве сообщил, что у трех членов сирийского конституционного комитета обнаружен коронавирус.

Известно, что перед этим стороны вели конструктивные переговоры.

Участие в переговорах принимали представители сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества. Комитет должен разработать проект конституции Сирии.

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Конституционный комитет Сирии состоит из 150 делегатов, но в переговорах участвуют только по 15 представителей от каждой из трех групп.

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Как известно, в Сирии с 6 марта 2020 года действует режим прекращения огня, объявленный после турецкой операции "Весенний щит". Договорившись о прекращении бомбардировок, Анкара и Москва решили совместно патрулировать зону деэскалации в Идлибе, создав для этого координационные центры.

Тем не менее практически в течение суток 18-19 августа в Сирии было совершено два нападения: первое – на российских военных, в результате которого погиб генерал-майор РФ Вячеслав Гладких, второе – ракетный обстрел американской военной базы. Оба инцидента произошли в районе Дейр эз-Зора.

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