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Вагоны разлетелись на десятки метров: крупная авария поезда в Италии

6 февраля, 18:54

Два человека погибло, три десятка получили травмы

В Италии, где недавно таинственно погиб молодой украинец, произошла авария на железной дороге.

Скоростной поезд "Милан – Болонья" слетел с рельсов почти сразу после отправки с платформы. В результате аварии два человека погибли и 30 пострадали.

На месте катастрофы спасатели начали проверять вагоны – не остался ли кто-то внутри. Заглядывали под каждое сиденье и столики. Проверяли также туалетные кабинки.

"На самом деле, это могло стать более кровавой катастрофой. Ведь вагоны разбросали друг от друга. Это очень серьезная авария. Хорошо, что это произошло на открытой местности и спасатели смогли быстро эвакуировать людей", – сказал префект муниципалитета Лоди Марчелло Кардона.

Погибшие – сотрудники железной дороги. Один из них – машинист. Итальянские СМИ пишут, что вагоны с людьми тащило по земле десятки метров.

Правоохранители не исключают, что железнодорожная авария могла произойти из-за неисправного двигатель. А вот версию теракта исключают.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как в США перевернулся и загорелся поезд. Это произошло в штате Иллинойс. Перевернулось не менее десяти цистерн с легковоспламеняющимся растворителем. Они мгновенно загорелись. Из-за дыма и запаха власти эвакуировали три школы города Сент-Луис. Очевидцы рассказали: черный дым был виден за десяток километров от железной дороги.

Также "Сегодня" рассказывали, как в Гонконге сошел с рельсов вагон метро.

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Источник: Сегодня

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