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Вакцина от коронавируса: ЕС бронирует для себя сотни миллионов доз

20 августа, 17:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

Лишь по одному контракту Брюссель намерен приобрести 225 миллионов доз

Евросоюз продолжает готовиться к масштабной закупке вакцин от коронавируса. Так, Европейская комиссия сегодня, 20 августа, завершила предварительные переговоры с CureVac о закупке потенциальной вакцины против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

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"Предусмотренный контракт с CureVac предоставит возможность всем государствам-членам ЕС покупать вакцину, а также делать пожертвования странам с низким и средним уровнем доходов или перенаправлять (вакцину) в европейские страны. Ожидается, что у комиссии будет договорная база для первоначальной закупки 225 миллионов доз от имени всех государств-членов ЕС", - говорится в сообщении.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, сообщила, что соглашение с CureVac будет подписано в скором времени.

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"Это четвертая компания, с которой мы заключаем соглашение, далее будут другие, чтобы диверсифицировать наш портфель", - написала она в Twitter.

Ранее сообщалось, что Германия, Италия, Франция и Нидерланды уже подписали первые контракты на закупку партии вакцины AZD1222, разработанной в Оксфордском университете.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЕС вакцина коронавирус

Источник: Сегодня

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