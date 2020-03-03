Ватикан рассекретил архивы времен Холокоста

Ватикан, который ранее разрешил вскрыть две могилы на своей территории в рамках расследования исчезновения Эмануэлы Орланди, впервые предоставил международным историкам доступ к архивам времени пребывания на папском престоле Пия XII (1939-1958 года), сообщает DW.

Рассекречивания этих документов историки добивались уже давно. Критики папы Пия XII, которого еще называют "папой Гитлера", упрекали его в том, что он ни разу не выступил с публичным осуждением массового убийства евреев во время Второй мировой войны.

Впрочем, Ватикан настаивает, что Пий XII активно вел негласную работу для спасения евреев.

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На выяснение того, какая позиция наиболее близка к истине, скорее всего, уйдет немало времени. Ведь объем ватиканского архива этого периода составляет 16 млн страниц на десятках языков. Заявки на то, чтобы первыми приступить к исследованию архива, подали 200 историков со всего мира.

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По оценкам немецкого историка Саши Хинкеля, оказавшегося в числе "избранных", поиск ответов на самые важные вопросы займет не менее пяти лет. На то, чтобы изучить весь массив информации, содержащейся в архиве, по мнению эксперта, уйдет два десятилетия.

Напомним, в августе 2019 года украинский президент Владимир Зеленский на встрече с израильским премьер-министром Биньямина Нетаньяху сравнил Голодомор с Холокостом.

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