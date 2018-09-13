Ватикан решил положить конец распутству в церкви. Папа Римский Франциск созывает епископов со всего мира. Приедут в феврале. Будут говорить о громком скандале с педофилами, который расшатывает католическую церковь не один десяток лет.

Уже сегодня понтифик будет иметь серьезный разговор с лидерами католической церкви США. Месяц назад в Пенсильвании выявили более трехсот священников, которые издевались над детьми. 70 лет – более тысячи жертв. А в Германии за этот же период – от действий извращенцев пострадали до 4 тысяч детей. Часть этих отцов – до сих пор в рясах.

Ранее Ватикан выразил соболезнования из-за случаев сексуального надругательства священников над детьми в Соединенных Штатах.

Как сообщалось, коллегия присяжных штата Пенсильвания обнародовала доклад. Утверждают, что более трехсот служителей церкви домогались малолетних. Их жертвами стали около тысячи детей. Официальный Ватикан якобы знал об этом, но покрывал скандальные случаи. И так продолжалось 70 лет.

Ранее сообщалось, что в Ватикане суд приговорил бывшего дипломата Карло Капеллу к пяти годам заключения за хранение и распространение детской порнографии.

Мужчину уличили в хранении и распространении детской порнографии в прошлом году. На мобильном телефоне священнослужителя обнаружили от 40 до 55 фотографий, фильмов и японской анимации.

Ранее мы уже писали о том, что 76-летний кардинал Джордж Пелл, который занимается финансовыми вопросами Святого престола, предстанет перед судом. Третьего по влиятельности человека в Ватикане обвиняют в растлении малолетних.