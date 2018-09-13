Ватикан решил положить конец распутству в церкви

Сегодня, 15:04

Папа Римский Франциск созывает епископов со всего мира


Ватикан решил положить конец распутству в церкви. Папа Римский Франциск созывает епископов со всего мира. Приедут в феврале. Будут говорить о громком скандале с педофилами, который расшатывает католическую церковь не один десяток лет.

Уже сегодня понтифик будет иметь серьезный разговор с лидерами католической церкви США. Месяц назад в Пенсильвании выявили более трехсот священников, которые издевались над детьми. 70 лет – более тысячи жертв. А в Германии за этот же период – от действий извращенцев пострадали до 4 тысяч детей. Часть этих отцов – до сих пор в рясах.

Ранее Ватикан выразил соболезнования из-за случаев сексуального надругательства священников над детьми в Соединенных Штатах. 

Как сообщалось,  коллегия присяжных штата Пенсильвания обнародовала доклад. Утверждают, что более трехсот служителей церкви домогались малолетних. Их жертвами стали около тысячи детей. Официальный Ватикан якобы знал об этом, но покрывал скандальные случаи. И так продолжалось 70 лет.

Ранее сообщалось, что в Ватикане суд приговорил бывшего дипломата Карло Капеллу к пяти годам заключения за хранение и распространение детской порнографии. 

Мужчину уличили в хранении и распространении детской порнографии в прошлом году. На мобильном телефоне священнослужителя обнаружили от 40 до 55 фотографий, фильмов и японской анимации.

Ранее мы уже писали о том, что 76-летний кардинал Джордж Пелл, который занимается финансовыми вопросами Святого престола, предстанет перед судом. Третьего по влиятельности человека в Ватикане обвиняют в растлении малолетних
Ватикан, Папа Римский, Франциск
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: AFP

Экс-нунций в США обвинил Папу Франциска в укрывательстве кардинала-педофила

26 Августа, 19:44

По словам бывшего представителя Ватикана, Франциск после избрания был проинформирован о преступлениях священнослужителя

Евросоюз

Фото: radiovaticana.va

Папа Римский впервые за 40 лет посетил Ирландию

25 Августа, 19:12

Франциск осудил неспособность церковной власти адекватно реагировать на преступления, связанные с сексуальным насилием
Загрузка...

Политика

Фото: AFP

Папа Римский Франциск и лидеры иностранных государств поздравили Украину с Днем Независимости

23 Августа, 02:10

Главу государства и весь украинский народ с праздником поздравили король Нидерландов Виллем-Александр, король Швеции Карл Густав XVI, король бельгийцев Филипп

Евросоюз

Ватикан. Фото из открытых источников

Ватикан сделал заявление по священникам-педофилам в США

17 Августа, 13:30

Коллегия присяжных Пенсильвании обнародовала доклад: более трехсот служителей церкви домогались малолетних

Евросоюз

Фото из открытых источников

В Ватикане заявили о недопустимости смертной казни

2 Августа, 18:30

Католическая церковь берет на себя задачу добиться отмены данного наказания во всем мире

Украина

Папа Римский Франциск. Фото: tvc.ru

Климкин представил Папе Римскому "Книгу добра"

8 Августа, 16:51

В книге собраны записи детей, чьи родители воевали или пережили военные действия

Другие страны

Фото: AFP

Папа Римский скорбит по жертвам стихий в Греции и Лаосе

24 Июля, 17:46

Глава католической церкви Папа Римский Франциск выразил скорбь по людям, погибшим от лесных пожаров в Греции и от наводнения в Лаосе

Другие страны

Фото: pixabay

Суд Польши вынес приговор российскому пилоту за нарушение воздушного пространства

21 Июля, 15:32

Пилот являлся участником проходившего в Радоме чемпионата мира по воздушной акробатике

Евросоюз

Фото: tonkosti.ru

В Ватикане священника посадили на пять лет за детское порно

23 Июня, 17:54

Мужчина ранее был сотрудником миссии Ватикана в США

Евросоюз

Фото: vaticannews.va

Папа Римский пообещал помолиться за мир в Украине

23 Мая, 22:24

Папа Римский пообщался с украинскими военными паломниками
Загрузка...