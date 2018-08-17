Ватикан сделал заявление по священникам-педофилам в США

Ватикан выразил соболезнования из-за случаев сексуального надругательства священников над детьми в Соединенных Штатах. И категорически осуждает позорные преступления. Об этом говорится в официальном ответе Святого престола на скандал со священниками-педофилами.

На днях коллегия присяжных штата Пенсильвания обнародовала доклад. Утверждают, что более трехсот служителей церкви домогались малолетних. Их жертвами стали около тысячи детей. Официальный Ватикан якобы знал об этом, но покрывал скандальные случаи. И так продолжалось 70 лет.

Ранее сообщалось, что в Ватикане суд приговорил бывшего дипломата Карло Капеллу к пяти годам заключения за хранение и распространение детской порнографии.

Мужчину уличили в хранении и распространении детской порнографии в прошлом году. На мобильном телефоне священнослужителя обнаружили от 40 до 55 фотографий, фильмов и японской анимации.

Ранее мы уже писали о том, что 76-летний кардинал Джордж Пелл, который занимается финансовыми вопросами Святого престола, предстанет перед судом. Третьего по влиятельности человека в Ватикане обвиняют в растлении малолетних.