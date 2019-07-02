Важнейший саммит ЕС опаздывает: второй день откроют с задержкой

Глава Евросовета не успел провести все запланированные переговоры с европейскими лидерами

Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw.

Президент Европейского совета Дональд Туск не успел провести все консультации насчет кандидатур на главные должности в Евросоюзе, которые были у него запланированы с лидерами ЕС на экстренном саммите в Брюсселе.

В связи с этим вместо 11:00 по местному времени (12:00 по Киеву), как было объявлено накануне, второй день саммита откроют в 13:00 2 июля, сообщил официальный представитель Туска Пребен Ааманн.

Читайте также Перестановка сил и отношения с Украиной: что изменит избрание нового главы Еврокомиссии

"Сегодня Европейский совет начнется в 13:00. Председатель Европейского совета продолжает свои консультации", – написал пресс-секретарь Туска во вторник в твиттере.

Позже стало известно, что саммит был перенесен еще на час.

Напомним, что главная цель внеочередного саммита ЕС – это определиться с будущим руководством Евросоюза. В частности, лидерам европейского содружества необходимо выбрать руководителей Еврокомиссии, Евросовета, Европарламента и внешнеполитической службы ЕС на 2019-2024 года.

Саммит открылся в воскресенье, 30 июня, и с короткой паузой длился всю ночь на понедельник. Но лидеры не смогли найти компромиссных претендентов и Туск приостановил саммит до вторника.

Встреча лидеров ЕС в Брюсселе является одной из самых главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Важнейший саммит ЕС опаздывает: второй день откроют с задержкой". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"