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Вдохновение и прибыль: португальский художник создает гигантские скульптуры из мусора

7 июня, 04:40

Артур Бордало создает гигантские скульптуры животных из отходов, которые собирает на городских свалках


В столице Португалии Лиссабоне живет художник Артур Бордало, который украшает город гигантскими скульптурными композициями, созданными из бытовых отходов и мусора, подобранного на городских свалках. Ловкие гиды устраивают специальные туры.

Мастерская художника в Лиссабоне также напоминает большое свалку: тонны металла, пластика и резины. Здесь куча хлама переживает новое рождение.

"Для меня важно сказать людям о том, чем я занимаюсь. Я же не просто хочу сделать что-то красивое из мусора. Для меня важно, чтобы люди задумались над проблемами. Реальными проблемы! Мусор везде. Хочу, чтобы эти скульптуры побуждали людей изменить свои привычки", – говорит Артур Бордало.

Избыточное производство товаров, безответственное потребление, проблемы переработки. Все это приводит к увеличению объемов мусора на планете, из-за чего, в частности, гибнут целые виды животных. Поэтому именно животные, сделанные из мусора, и появляются на улицах городов по всему миру.

Северная и Южная Америка, Европа, Азия. Сейчас произведения Артура, а это почти 150 скульптур, есть в 23 х странах мира. И где работа всегда начинается со свалки.

"Обычно я готовлю список предметов, которые мне понадобятся для работы. Он очень подробный. Я посылаю его команде помощников перед приездом в новую страну, чтобы они знали, что именно надо собрать. А потом мы вместе идем на завод по переработке или на свалку, чтобы найти какие-то особые детали", – рассказал Артур Бордало.

Животные из мусора, из-за которых Артур распространяет идею сохранения окружающей среды, сделали его не только популярным, узнаваемым современным художником, но и вполне коммерчески успешным. За свои произведения он получает деньги. Скульптуры изготавливает на заказ муниципалитетов городов, музеев и фестивалей. В Украину, говорит, еще не приглашали.

Напомним, в Днепре 41-летний Виталий Костоглодов дарит вторую жизнь отслужившей бижутерии, часам и даже пивным банкам. Из предметов, которые прежние владельцы решили отправить на утилизацию, мастер создает причудливые скульптуры

А в Киеве появились скульптуры людей, сделанные из мусора под Московским мостом. Неизвестный автор скульптуры для изготовления "шедевра" скульптор собрал весь мусор на берегу, который в течение лета оставили недобросовестные посетители.

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Тег животные, скульптуры, художник, свалки, мастерская

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