Великобритания будет добиваться новых санкций ЕС против России – Мэй

Лондон намерен наказать тех, кто причастен к кибератакам и нарушению прав человека

Великобритания будет работать над тем, чтобы действующие санкции Евросоюза против России были расширены. Об этом британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в среду в Палате общин.

"Мы будем настаивать на принятии нового санкционного режима ЕС в отношении тех, кто причастен к кибератакам и грубым нарушениям прав человека, а также новых списков в рамках нынешнего санкционного режима против России", - сказала Мэй.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что двое граждан России, подозреваемые в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в марте этого года, являются "сотрудниками ГРУ".

"Основываясь на этих данных (британских спецслужб), правительство может объявить, что мужчины, названные полицией, являются сотрудниками ГРУ", – сказала она.

Ранее сообщалось, что послы стран Европейского Союза официально утвердили решение о продлении санкций против России на полгода.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления:

визовые ограничения против российских граждан;

экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов;

ограничительные меры против Крыма.

Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма — раз в год. В июне текущего года ЕС уже продлил запрет на инвестиции в Крым.