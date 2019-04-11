Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,7
30,11
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Великобритания должна покинуть ЕС 1 июня, если откажется от выборов в Европарламент

Сегодня, 05:40

Соединенное Королевство должно содействовать выполнению задач Европейского Союза

Фото: Pixabay
Великобритания должна покинуть ЕС 1 июня, если откажется от выборов в Европарламент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b01/17c/5c9b0117ca2e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b01/17c/5c9b0117ca2e2.jpg Евросоюз Соединенное Королевство должно содействовать выполнению задач Европейского Союза

Соединенное Королевство должно будет покинуть Евросоюз 1 июня, если откажется от проведения выборов в Европарламент 23–26 мая. Об этом говорится в заявлении 27 стран ЕС по итогам экстренного саммита в Брюсселе.

"Решение об отсрочке до 31 октября перестает применяться 31 мая 2019 года в случае, если Соединенное Королевство не проведет выборы в Европейский парламент в соответствии с действующим законодательством ЕС и не ратифицирует соглашение о выходе до 22 мая 2019 года", — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что ЕС надеется на "конструктивное и ответственное поведение" Великобритании в ходе периода отсрочки во время принятия сообществом решений. "Соединенное Королевство должно содействовать выполнению задач Евросоюза и воздерживаться от любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение целей ЕС, в частности при участии в процессах принятия решений", — отмечается в нем.

Последнее заявление сделано в связи с предстоящими европейскими выборами и сменой состава Еврокомиссии. Так, Брюссель опасается, что Великобритания может препятствовать назначению определенных кандидатов на посты председателей Еврокомиссии и Евросовета. При этом нынешние главы ЕК и Евросовета Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск подчеркнули на итоговой пресс-конференции, что доверяют Лондону.

Ранее лидеры 27 стран — членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля. 

"27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 (Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс „развода" —ред). Теперь я встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для получения одобрения со стороны британского правительства", — сказал Туск. 

В среду вечером лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассматривали вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. 

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Великобритания, ЕС, Европарламент, Туск, Мэй, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " Великобритания должна покинуть ЕС 1 июня, если откажется от выборов в Европарламент". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туск: Отсрочка Brexit не предусматривает изменений в соглашении о выходе из ЕС

Сегодня, 04:58

Туск заявил, что теперь ситуация находится в руках Соединенного Королевства

Юнкер: Великобритания должна провести выборы в Европарламент из-за отсрочки Brexit

Сегодня, 04:40

Юнкер считает, что выход Великобритании из ЕС без соглашения будет катастрофой

Мэй: Великобритания должна покинуть ЕС как можно быстрее

Сегодня, 04:20

Мэй напомнила, что голосовала три раза за то, чтобы Великобритания вышла из ЕС

Туск не исключает еще одной отсрочки Brexit после 31 октября

Сегодня, 04:07

Туск не может исключать, что период отсрочки может быть продлен

Дату перенесли: Туск подтвердил, что ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

Сегодня, 03:21

27 стран ЕС согласовали продление отсрочки

ЕС может предложить Великобритании перенести Brexit – СМИ

Сегодня, 03:00

Переговоры лидеров стран ЕС в Брюсселе по этой теме еще продолжаются

Умер народный артист Украины Петр Бенюк

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу

Второй тур выборов: Зеленского поддержал Шевченко

Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе

"Катю не просто убили, ее пытали ежесекундно": отец Гандзюк

Что лечит калина в организме человека

В ТКГ по Донбассу готовятся объявить "пасхальное" перемирие

В декабре 2018 над Беринговым морем произошел гигантский взрыв

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак
Загрузка...

Владимир Зеленский: "Жертвовать людьми мы никогда не будем"

Вчера, 07:19

Кандидат хочет референдума по НАТО и переговоров с Россией

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Первая кровь на выборах президента Украины: перипетии с анализами и антикоррупционные программы

9 апреля, 07:00

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад

Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном

Почти близнецы: 7 звездных пар, в которых муж и жена похожи