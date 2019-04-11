Великобритания должна покинуть ЕС 1 июня, если откажется от выборов в Европарламент

Соединенное Королевство должно содействовать выполнению задач Европейского Союза

Фото: Pixabay

Великобритания должна покинуть ЕС 1 июня, если откажется от выборов в Европарламент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b01/17c/5c9b0117ca2e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b01/17c/5c9b0117ca2e2.jpg 2019-04-11T05:40:58+03:00 Евросоюз Соединенное Королевство должно содействовать выполнению задач Европейского Союза

Соединенное Королевство должно будет покинуть Евросоюз 1 июня, если откажется от проведения выборов в Европарламент 23–26 мая. Об этом говорится в заявлении 27 стран ЕС по итогам экстренного саммита в Брюсселе.

"Решение об отсрочке до 31 октября перестает применяться 31 мая 2019 года в случае, если Соединенное Королевство не проведет выборы в Европейский парламент в соответствии с действующим законодательством ЕС и не ратифицирует соглашение о выходе до 22 мая 2019 года", — отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что ЕС надеется на "конструктивное и ответственное поведение" Великобритании в ходе периода отсрочки во время принятия сообществом решений. "Соединенное Королевство должно содействовать выполнению задач Евросоюза и воздерживаться от любых мер, которые могут поставить под угрозу достижение целей ЕС, в частности при участии в процессах принятия решений", — отмечается в нем.

Последнее заявление сделано в связи с предстоящими европейскими выборами и сменой состава Еврокомиссии. Так, Брюссель опасается, что Великобритания может препятствовать назначению определенных кандидатов на посты председателей Еврокомиссии и Евросовета. При этом нынешние главы ЕК и Евросовета Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск подчеркнули на итоговой пресс-конференции, что доверяют Лондону.

Ранее лидеры 27 стран — членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля.

"27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 (Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс „развода" —ред). Теперь я встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для получения одобрения со стороны британского правительства", — сказал Туск.

В среду вечером лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассматривали вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года.

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй обещает сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.

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