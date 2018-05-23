Великобритания должна взять дубинку и ударить по российским олигархам – эксперт

После того как стало известно, что миллиардер, владелец ФК "Челси" Роман Абрамович вернулся в Россию из-за каких-то сложностей с продлением британской визы, лондонские русские вновь оказались в центре внимания. "Пока неясно, стало ли это началом неких более масштабных грядущих гонений. Будем надеяться", – пишет обозреватель The Telegraph Джулиэт Сэмюэл.

По его словам, важно помнить, что многие россияне, проживающие в Лондоне, приехали в страну в качестве политэмигрантов и никоим образом не дружат с Путиным.

"Но многие другие – удобные пешки в руках Москвы, – замечает журналистка. – Из-за своего основного источника богатства – российских активов – они вынуждены пресмыкаться перед Путиным. Периодические крупные пожертвования иностранным политическим кампаниям или "независимым" аналитическим центрам могут быть весьма успешны. Но, поскольку они припрятали свое богатство в местах типа Лондона, они также уязвимы перед политическими настроениями Запада".

Сэмюэл отмечает, что плюс в том, что "это дает Британии довольно увесистую дубинку, которой можно ударить по все более агрессивной Москве. Вопреки распространенной версии, будто интересы банков предотвращают такие шаги, эффект этого шага для лондонского Сити был бы незначительным".

Автор перечисляет несколько возможных мер: "Британии было бы нетрудно пойти по стопам США, включив более широкий круг физических лиц и компаний в черные списки. Также она могла бы еще сильнее ограничить деятельность тех, кто уже "помечен".

"Если Британия действительно хочет ударить олигархов по больному месту, она может приступить к суровым проверкам своей программы виз для инвесторов (ситуация с Абрамовичем – уже начало) и щедро профинансировать ведомства, которые добиваются соблюдения финансовых норм", – говорится в статье.

Как пишет Сэмюэл, правительство любит подчеркивать, что уважение к независимости судебной системы сужает простор для его действий.

"Но это слабая отговорка. Отмывание российских денег – одновременно преступление и вопрос национальной безопасности. Нет ничего дурного в том, что правительство установит приоритетные задачи своих ведомств и профинансирует их выполнение", – считает она

"Лондон должен остаться открытым для всех россиян, чья деятельность законна. Но Сити должен готовиться к тому, что Британия займется "закручиванием гаек" в отношении остальных. Как-никак, мы вряд ли можем рассчитывать, что другие страны нас защитят, если мы сами себя не защищаем", – заключает журналистка.

Накануне сообщалось, что британские власти не продлили визу миллиардеру Абрамовичу.

После этого в Британии объяснили, почему не дали визу российскому олигарху Абрамовичу.

Как сообщалось, у российского бизнесмена могут конфисковать "Челси" из-за "дела Скрипаля" .В частности, британские власти готовят аналог "списка Магнитского" – закона, который наложит персональные санкции на замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.

Если будет выяснено, что Абрамович приобретал активы в Англии за добытые незаконным путем деньги, то он может подвергнуться санкциям вплоть до полной конфискации активов – в том числе и "Челси".

Как известно, Великобритания планирует изучить активы, принадлежащие российским олигархам и чиновникам. В случае, если владелец активов не сможет прояснить происхождение средств на их покупку, активы будут конфискованы. При этом подозреваемые в коррупции российские олигархи будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании.

По экспертным оценкам, в Великобритании каждый год отмывается незаконная наличность в размере 90 миллиардов фунтов стерлингов. Часть этих операций неизменно связывают с махинациями РФ.

Так, датский банк, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи президента РФ Владимира Путина и сотрудниками ФСБ.