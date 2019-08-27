Великобритания, Франция и Германия призвали в ООН сохранить санкции против Северной Кореи

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Дипломаты из Великобритании, Франции и Германии заявили в ООН об необходимость сохранения международных санкций в отношении Северной Кореи после недавно проведенных Пхеньяном ракетных испытаний.

"Международные санкции должны быть сохранены, и они должны в полной мере и строго соблюдаться до тех пор, пока ядерная и баллистическая программы Северной Кореи не будут ликвидированы", – говорится в совместном заявлении этих трех стран, которое опубликовали после созванного ими заседания СБ ООН за закрытыми дверями.

В заявлении стороны "выразили обеспокоенность недавней серией пусков баллистических ракет, осуществленных КНДР". Такие пуски нарушают резолюции СБ ООН.

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Президент США Дональд Трамп не стал критиковать эти действия. Он неоднократно заявлял журналистам, пуски ракет малой дальности он угрозой не считает. "Ему нравится испытывать ракеты", – заметил Трамп, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне. Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров, хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Напомним, что летом в КНДР провели целую серию испытаний баллистических ракет малой дальности.

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Очередной ракетный запуск КНДР произвела 24 августа. Ранее ракетный пуск был осуществлен КНДР 10 августа. Тогда две баллистические ракеты малой дальности пролетели около 400 км.

Напомним, ранее председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил о том, что намерен подождать до конца текущего года, пока руководство США примет решение о смене своего подхода к переговорам о денуклеаризации Корейского полуострова, которое позволит провести третий саммит между ним и американским президентом Дональдом Трампом.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Также мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

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