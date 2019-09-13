Великобритания и ЕС очень далеки от соглашения по Brexit – премьер Ирландии

Вопрос об ирландской границе до сих пор остается одним из главных препятствий на пути к достижению договоренности

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Великобритания и Европейский союз очень далеки от того, чтобы согласовать условия выхода страны из ЕС. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

"Разрыв (в позициях Великобритании и ЕС) очень велик, но мы будем сражаться до последнего момента против Brexit без соглашения, однако не любой ценой", - приводит слова Варадкара агентство Reuters.

Он также отметил, что пока предложения Соединенного Королевства по урегулированию вопроса границы на острове Ирландия "очень далеки от того, что нам необходимо".

Вопрос об ирландской границе до сих пор остается одним из главных препятствий на пути к достижению договоренности об условиях Brexit между Лондоном и Брюсселем. Правительство Великобритании, в частности, беспокоит "бэкстоп" – прописанный в проекте соглашения между королевством и Евросоюзом режим, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit.

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По словам Джонсона, "бэкстоп" в том виде, на котором настаивает Брюссель, будет "антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства", так как предполагает, что Северная Ирландия на неопределенное время останется в составе единого рынка, но из него выйдут остальные части королевства.

Ранее сообщалось, что результаты опроса, опубликованные на этой неделе, показали, что 51% жителей Северной Ирландии (входит в состав Великобритании) поддерживают ее объединение с независимой Ирландией.

По данным бывшего заместителя председателя Консервативной партии, автора опроса Майкла Эшкрофта, результаты исследования общественного мнения отражают "неопределенность и беспокойство, связанные с Brexit".

Ранее лидер ирландской республиканской партии "Шинн фейн" Мэри Лу Макдональд заявил, если правительство Великобритании решится на "жесткий" Brexit, Северной Ирландии следует провести референдум о независимости.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что в случае выхода из Евросоюза без соглашения правительство Великобритании планирует ввести в Северной Ирландии прямое правление.

Ранее "Сегодня" общались с британскими экономистами и юристами и узнали, чего Объединенному Королевству ждать после выхода из Европейского союза.

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