Великобритания может бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России

Это случится в том случае, если выяснится, что в отравлении российского экс-шпиона есть след вмешательства РФ

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что сборная Англии может не принять участие в Чемпионате мира по футболу в России, если выяснится, что за отравлением российского экс-шпиона Сергея Скрипаля стоит Кремль.

Об этом сообщает Business Insider.

Министр иностранных дел заявил, что ему "трудно представить", как Великобритания будет участвовать в турнире, если путинская Россия окажется виновной в отравлении Скрипаля.

"Если окажется, как многие члены (парламента) подозревают, что они ... Я думаю, нам придется серьезно обсудить наши отношения с Россией", - сказал министр.

"И для себя, я думаю, будет очень трудно понять, как ... думая о будущем Чемпионат мира в июле этого лета ... Я думаю, что было бы трудно представить, что Великобритания будет представлена на этом событии обычным способом", – заявил Джонсон, добавив, что этот вопрос нужно "обязательно рассмотреть".

Напомним, в РФ отметили, что ничего не знают о ситуации с отравлением в Британии российского шпиона, экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

Известно, что российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля вместе с супругой отравили в центре британского города Солсбери. Скрипалю и его жене внезапно стало плохо 4 марта в 16:15 по местному времени, когда они находились в торговом центре Maltings. Пару госпитализировали с места ЧП, врачи диагностировали у них серьезное отравление.