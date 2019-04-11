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Великобритания может выйти из ЕС до 22 мая – Мэй

Сегодня, 09:13

Если до 22 мая Британия не завершит процедуры по выходу из ЕС, ей придется принять участие в выборах в Европарламент

REUTERS/Fabrizio Bensch
REUTERS/Fabrizio Bensch.
Великобритания может выйти из ЕС до 22 мая – Мэй //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/d05/9b6/5cad059b68f7c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/d05/9b6/5cad059b68f7c.jpg Евросоюз Если до 22 мая Британия не завершит процедуры по выходу из ЕС, ей придется принять участие в выборах в Европарламент

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что страна может завершить процедуры выхода из ЕС до установленного срока – 22 мая.

"Продление срока (Brexit- Ред.) дает нам возможность пройти через все процедуры, которые были определены", - заявила она в четверг по итогам саммита Евросоюза, посвященного Brexit .

Мэй отметила: "Если мы сможем сделать это до 22 мая, то мы не будем проводить выборы в Европарламент".

В принятом на саммите ЕС постановлении говорится, что если Великобритания будет по-прежнему оставаться государством-членом к европейским выборам 23-26 мая 2019 года и если она не ратифицирует соглашение о выходе до 22 мая 2019 года, то будет обязана провести выборы в Европейский парламент в соответствии с законодательством Евросоюза.

"Если в Соединенном Королевстве эти выборы не состоятся, продление должно быть прекращено 31 мая 2019 года", – сказано в документе.

ЕС и Великобритания достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября текущего года.

Ранее Тереза Мэй высказала надежду, что Великобритания покинет Евросоюз как можно раньше, и сожалеет, что из-за позиции британского парламента этого до сих пор не произошло. 

Ранее лидеры 27 стран — членов Евросоюза согласовали на экстренном саммите в Брюсселе новую отсрочку выхода Великобритании из состава сообщества, дата которого в настоящее время назначена на 12 апреля. 

"27 стран ЕС согласовали продление статьи 50 (Лиссабонского соглашения о ЕС, в котором прописан процесс „развода" —ред). Теперь я встречусь с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй для получения одобрения со стороны британского правительства", — сказал Туск. 

В среду вечером лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассматривали вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако существует вероятность того, что на саммите выступят за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок.


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Тег Великобритания, Европарламент, Brexit

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Источник:

Интерфакс-Украина

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