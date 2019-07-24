Великобритания не собирается выходить из СВПД из-за ситуации в Ормузском проливе

Великобритания не будет обращаться к Совету безопасности ООН и ЕС, чтобы восстановить санкции против Ирана

Фото: Flickr

Лондон не намерен отказываться от своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий из-за конфликта с Ираном в Ормузском проливе, но может ввести односторонние санкции в отношении Тегерана, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел Великобритании.

"Великобритания будет придерживаться положений СВПД и призывает всех его участников соблюдать взятые на себя обязательства. Мы продолжаем обсуждать с нашими иранскими партнерами дальнейшие шаги, диалог в этом направлении есть", – заявили изданию в британском МИД.

Собеседники газеты также подчеркнули, что не рассматривают ухудшение отношений с Тегераном как повод выйти из СВПД по примеру США. Кроме того, Великобритания не будет обращаться к Совету безопасности ООН и ЕС, чтобы восстановить санкции против Ирана, отмечается в статье.

При этом в британском внешнеполитическом ведомстве изданию подтвердили, что не исключают возможность ввести новые односторонние санкции против исламской республики за задержание в ее водах британского танкера Stena Impero.

"Мы находимся в стадии переговоров по этому вопросу. Говорить о каком-либо конкретном решении по санкциям пока преждевременно", – сказали газете в Форин-офисе.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планирует объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера.

Также Великобритания планирует настаивать на возобновлении санкций Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, которые в 2016 году были отменены в рамках сделки по ядерной программе Ирана.

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Читайте также Британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Великобритания не собирается выходить из СВПД из-за ситуации в Ормузском проливе". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"