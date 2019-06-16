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Великобритания отправляет спецназ в Персидский залив

16 июня, 08:13

Около сотни спецназовцев будут охранять военные корабли Соединенного Королевства

Фото: Kyodo via REUTERS
Фото: Kyodo via REUTERS.

В ответ на инцидент в Оманском заливе, где на этой неделе были атакованы два нефтяных танкера, британские власти направят в регион около сотни военнослужащих морской пехоты Королевских Вооруженных сил.

Ссылаясь на источники из числа военных, газета Sunday Times пишет, что для защиты военных кораблей Соединенного Королевства из подразделения морской пехоты 42-го батальона специального назначения сформируют группу быстрого реагирования, которая будет дислоцирована в Персидском заливе

Данное решение было принято в "условиях, когда Иран и западные страны близки к конфликту", отмечают журналисты.

Стоит отметить, ранее британские власти разделили позицию Вашингтона и также заявили о том, что практически не сомневаются в ответственности Ирана за инцидент в Оманском заливе.

Напомним, что президент США Дональд Трамп прямо указал на вину Тегерана за атаку, а американские военные опубликовали видео, на котором иранские военные якобы извлекают неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу принадлежащего Японии танкера Kokura Courageous.


Мы также писали о жесткой реакции Китая на произошедшее – в Пекине выразили решительную готовность защищать свои поставки нефти из стран Ближнего Востока

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Тег Великобритания, атака, танкер, морпехи, морская пехота, Оманский залив

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