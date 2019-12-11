Великобритания отреагировала на "нормандскую встречу": призывала Россию выполнить ее обязательства

Британские дипломаты призвали Россию выполнить ее обязательства по Минскими договоренностями.
Великобритания поздравила договоренности, достигнутые на встрече "Нормандской четверки" в Париже.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Великобритании в Киеве в Facebook.
"Мы приветствуем обязательства, взятые сторонами на саммите Нормандской четверки, в частности, дальнейшее разведение сил, всестороннее прекращение огня и обмен удерживаемых лиц. Великобритания остается решительным сторонником Украины и стремлений президента Зеленского к прекращению конфликта", – говорится в сообщении.
Британские дипломаты призвали Россию выполнить ее обязательства по Минскими договоренностями.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудили взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона не добилась всех поставленных целей, но начало мирному плану положено: Киев ожидает и перемирие, и возвращение пленных украинцев.
Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк