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Великобритания отреагировала на "нормандскую встречу": призывала Россию выполнить ее обязательства

11 декабря, 05:47

Великобритания остается решительным сторонником Украины и стремлений президента Зеленского к прекращению конфликта

/ Фото: AFP

Британские дипломаты призвали Россию выполнить ее обязательства по Минскими договоренностями.

Великобритания поздравила договоренности, достигнутые на встрече "Нормандской четверки" в Париже.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Великобритании в Киеве в Facebook.

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"Мы приветствуем обязательства, взятые сторонами на саммите Нормандской четверки, в частности, дальнейшее разведение сил, всестороннее прекращение огня и обмен удерживаемых лиц. Великобритания остается решительным сторонником Украины и стремлений президента Зеленского к прекращению конфликта", – говорится в сообщении.

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Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Британские дипломаты призвали Россию выполнить ее обязательства по Минскими договоренностями.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Германии, Франции и России обсудили взаимоприемлемое решение, касающееся будущего Донбасса.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона не добилась всех поставленных целей, но начало мирному плану положено: Киев ожидает и перемирие, и возвращение пленных украинцев.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Россия Великобритания Владимир Зеленский Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Интерфакс-Украина

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