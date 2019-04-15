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Великобритания перебросила вертолеты к границе России

Сегодня, 11:47

Сперва на авиабазу "Эмари" доставили четыре вертолета AW159 Wildcat, а позже сюда прибудут еще и пять Apache

Вертолет AW159 Wildcat
Вертолет AW159 Wildcat. Фото: Flickr

Великобритания перекинула четыре многоцелевых вертолета AW159 Wildcat на авиабазу "Эмари" в Эстонии, с которой авиация НАТО регулярно перехватывает российские самолеты.

Как пишет ERR.ee, вертолеты прибыли на аэродром 13 апреля и пробудут на нем до конца мая. Они будут использоваться для поддержки боевой группы союзников, которые несут службу в расположенном неподалеку городе Тапа, а также для поддержки тесного сотрудничества с Силами обороны страны и участия в военных учениях Spring Storm 2019.

Вдобавок к этой вертолетной группировке во второй половине апреля на "Эмари" прибудут еще пять наступательных вертолетов Apache.

Стоит отметить, что в первую очередь вертолеты AW159 Wildcat предназначены в первую очередь для осуществления наступательных и разведывательных полетов.

Напомним, что в марте недалеко от России проходили военные учения стран НАТО - американо-польские маневры с участием бронетанковая часть из штата Техас проводились на военном полигоне вблизи города Дравско-Поморское.


Мы также писали, что в прошлом месяце в порт Одессы вошли корабли НАТО – фрегаты "Торонто" (Канада) и "Санта Мария" (Испания), – которые позже отправились на учения Sea Shield 2019 в Черном море.

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Тег Великобритания, Эстония, авиация, вертолет, Балтия

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ERR

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