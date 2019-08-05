Фото: REUTERS/Murad Sezer

Великобритания примкнула к морской миссии США в Персидском заливе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%20Duncan,%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%20Duncan,%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2 2019-08-05T18:59:22+03:00 Евросоюз Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива

Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе. Об этом в понедельник заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, информирует агентство Пресс Ассошиэйшн.

"Великобритания полна решимости обеспечить защиту своего судоходства от противоправных посягательств. Именно поэтому мы присоединились к новой морской миссии по наблюдению за безопасностью в [Персидском] заливе. Направление сил и средств королевских ВМС подтверждает нашу приверженность [обеспечению свободы судоходства] в отношении судов под флагом Великобритании. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с США и другими странами для поиска международного решения проблем в Ормузском проливе", – сказал министр обороны.

Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.

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Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащее норвежской компании Front Altair, а также японское Kokuka Courageous.

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