Великобритания примкнула к морской миссии США в Персидском заливе

Великобритания присоединилась к возглавляемой США морской миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе. Об этом в понедельник заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, информирует агентство Пресс Ассошиэйшн.
"Великобритания полна решимости обеспечить защиту своего судоходства от противоправных посягательств. Именно поэтому мы присоединились к новой морской миссии по наблюдению за безопасностью в [Персидском] заливе. Направление сил и средств королевских ВМС подтверждает нашу приверженность [обеспечению свободы судоходства] в отношении судов под флагом Великобритании. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с США и другими странами для поиска международного решения проблем в Ормузском проливе", – сказал министр обороны.
Ранее Госдепартамент США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что ФРГ, Франция и Великобритания ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.
Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.
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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.
Отметим, британцы обвинили Россию в инциденте с захватом танкера.
Напомним, 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащее норвежской компании Front Altair, а также японское Kokuka Courageous.
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