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Великобритания заключила с Евросоюзом сделку о Brexit

17 октября, 13:00

Жан-Клод Юнкер и Борис Джонсон подтвердили достижение соглашения

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Фото: REUTERS/Hannah Mckay

На следующий день после того, как Великобритания и Евросоюз не сумели достичь соглашения об условиях сотрудничества после Brexit, стороны все же согласовали новую сделку.

Об этом 17 октября сообщил британский премьер Борис Джонсон, призвав парламентариев поддержать соглашение.

"Мы заключили отличную новую сделку, которая возвращает контроль (над ситуацией – ред.). Теперь парламент должен проголосовать за нее в субботу, чтобы мы могли начать решать другие приоритетные вопросы, связанные со стоимостью жизни, здравоохранением, преступностью и окружающей средой", – написал на своей странице в Twitter глава правительства Великобритании.

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Его слова подтвердил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который назвал новое соглашение "справедливым и сбалансированным", а также свидетельством приверженности Лондона и Брюсселя поиску решений.

"Я рекомендую Европейскому Совету ее одобрить", – подчеркнул он в своем микроблоге.

Тем временем, остается неизвестной позиция Демократической юнионистской партии, которая ранее отказалась поддерживать предложение Джонсона из-за уступок, на которые он пошел Евросоюзу, чтобы вывести Великобританию из ЕС до 31 октября, как и обещал.

Стоит отметить, что без поддержки этой политсилы Консервативной партии, которой руководит Джонсон, может не хватить голосов для одобрения сделки в парламенте.

Позже в этот день британский премьер отправится на саммит Евросовета, чтобы согласовать с европейскими лидерами последние детали договора.

Напомним, что ранее даже королева Елизавета II поддержала намерение Бориса Джонсона вывести страну из Евросоюза к 31 октября. По ее словам, новое партнерство Британии и ЕС будет основано на свободной торговле и дружественном сотрудничестве.

Все подробности в спецтеме Brexit

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Великобритания соглашение Борис Джонсон Жан-Клод Юнкер Brexit

Источник: Сегодня

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