Великобритания жестко наказала кремлевских пропагандистов из RT

Весной 2018 года российский канал многократно нарушал правила непредвзятой подачи информации

Фото: AFP

Российский пропагандистский канал RT, который ранее уличили в предвзятости, оштрафовали в Великобритании на 200 тыс. фунтов стерлингов (более 6,32 млн грн) из 250 тыс. фунтов максимальных.

Так британский регулятор СМИ Ofcom решил наказать кремлевский телеканал за нарушение правил телевещания в Соединенном Королевстве.

Согласно результатам расследования, с 17 марта по 26 апреля 2018 года RT семь раз нарушил правила непредвзятой подачи информации в телепередачах, затрагивавших темы, которые вызывают политические разногласия, и вопросы текущей политической повестки, в том числе, реакцию правительства Великобритании на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и сирийский конфликт.

На этом фоне в Ofcom выразили обеспокоенность слишком частым нарушением правил за относительно короткий период времени. Решение вступит в силу после того, как суд рассмотрит апелляцию RT. Это будет ближе к концу года.

Напомним, в прошлом году два оператора кабельного телевидения в США - Spectrum и ComCast Chicago – исключили RT из своих сетей вещания.

Кроме того, прошедшей весной компания-провайдер MHZ Networks, которая транслировала российский канал RT в Вашингтоне, убрала его из сети вещания.

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