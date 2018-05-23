Великобританию призвали готовиться к "космическим атакам" – эксперт

Глава Королевских ВВС Стивен Хиллиер считает, что страна должна озаботиться защитой своих спутников, от которых серьезно зависит ее повседневная жизнь

Британия должна готовиться к космическим атакам и заниматься обороной своих "жизненно важных спутников". С таким предупреждением выступил начальник штаба Королевских ВВС Стивен Хиллиер, пишет The Times.

Выступая на лондонской конференции, чиновник обратил внимание на то, что правительство, промышленность и общество чрезвычайно зависят от космических проектов, которые обеспечивают коммуникацию и навигацию.

"Эта зависимость создает уязвимость. Нам грозит серьезная опасность со стороны тех, кто может попытаться подорвать наши возможности или лишить нас их", — подчеркнул Хиллиер.

Глава Королевских ВВС напомнил, что не так давно Соединенные Штаты начали рассматривать космос в качестве поля боя. По его словам, британская армия также активно пользуется спутниками для общения, точного нанесения ракетных ударов и проведения разведывательных операций.

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"Но теперь нам приходится прилагать все больше усилий, чтобы обезопасить и обеспечить наши космические возможности, на которые мы очень сильно полагаемся", — добавил он.

Комментарий Хиллиера прозвучал после того, как министр обороны Гэвин Уильямсон анонсировал, что контроль над военными операциями в космосе переходит в полномочия Королевских ВВС. Это предусматривает работу над защитой британских спутников от нападения со стороны "таких враждебных стран, как Россия или Китай". В их распоряжении уже находятся технологии, способные подавлять сигналы спутников или даже выводить их из строя с помощью лазерного луча.

В своей речи представитель Минобороны Великобритании Гуто Бебб рассказал об "апокалиптических последствиях", к которым могут привести космические атаки.

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"Мы столкнемся с задержками, дефицитом и пробками. Высокая вероятность огромных социальных и экономических потерь", — предположил чиновник.

Более того, на его взгляд, Лондон утратит возможность следить за гуманитарными кризисами, терактами или нарушениями договора о нераспространении оружия и реагировать на них.

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Напомним, в США провели успешное испытание суборбитального корабля New Shepard.

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