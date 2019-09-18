Венгерские спасатели устроили неудачное шоу для школьников

В Венгрии спасатели хотели устроить для школьников впечатляющее шоу и обучение, а вместо этого показали, как легко создать аварийную ситуацию с тяжелой машиной.

Так, в ходе демонстрации детям хотели показать опасности и последствия, которые бывают в результате пьяного вождения. Для этого была подожжена машина – по легенде, она попала в ДТП и загорелась.

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После этого пожарные собирались эффектно погасить возгорание, но этот впечатляющий план провалился: пожарная машина, которая ехала "на помощь", не вписалась в поворот и в результате перевернулась, и помощь в итоге понадобилась уже самим спасателям – в аварии пострадали сразу трое пожарных. Один из них получил серьезные травмы.

Ранее в Киеве спасатели провели масштабные командно-штабные учения с включением сирены и применением большого количества спасательной техники. Три дня сотрудники экстренных служб тренировались спасать киевлян от чрезвычайных катаклизмов – потопа из-за сброса воды на ГЭС, большой утечки аммиака на заводе или пожара в университете.

Напомним, ранее мы писали о том, что спасателям самим иногда нужна помощь.Так, в Виннице кошка спасла от смерти хозяина - сотрудника ГСЧС. Спасатель мог бы угореть в собственной квартире.

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