Венгрия хочет от ЕС полмиллиарда евро за защиту границ – Орбан

Орбан сообщил, что во время саммита он поднимет вопрос компенсаций за потраченные средства на охрану границы

Венгрия хочет получить от Евросоюза по крайней мере полмиллиарда евро возмещений за потраченные средства на охрану границы. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор в преддверии саммита европейских лидеров в Брюсселе.

Орбан сообщил, что во время саммита он поднимет вопрос компенсаций за потраченные средства на охрану границы: "Настало время начать существенные переговоры. Мы потратили более 1 миллиарда евро на защиту границ. Мы не только защищаем себя, но и Европу также. По крайней мере, половина этой суммы должна быть возмещена. Именно этот вопрос я также должен поднять сегодня".

Кроме того, он отметил, что Венгрия намерена предложить лидерам стран ЕС так называемую процедуру красной карточки для усиления суверенитета национальных парламентов, что даст национальным парламентам право остановить дискуссии в Европе, которые воспринимаются как нарушение национальных интересов.

Напомним, в августе 2017 года Венгрия заявила, что попросит Евросоюз профинансировать половину стоимости мер, направленных на защиту южных границ страны от мигрантов. Речь идет о более 400 миллионов евро.

В Еврокомиссии заявили, что готовы быстро рассмотреть запрос Венгрии касательно защиты границ от мигрантов, однако напомнили, что не финансируют строительство заборов.

Напомним, Виктор Орбан заявил, что его правительство будет выступать против усилий ЕС и ООН по расширению миграции по всему миру, поскольку "ислам скоро постучится в двери Центральной Европы".

Ранее Орбан назвал беженцев из Ближнего Востока "захватчиками".