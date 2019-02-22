Венгрия назвала закон об образовании в Украине "полуфашистским"

Глава администрации Виктора Орбана заявил, что украинское правительство попирает права меньшинств

Фото: Pixabay

Венгрия назвала закон об образовании в Украине "полуфашистским" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fbf/f5c/5c6fbff5cd738.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fbf/f5c/5c6fbff5cd738.jpg 2019-02-22T11:25:15+02:00 Евросоюз Глава администрации Виктора Орбана заявил, что украинское правительство попирает права меньшинств

Правительство Венгрии хочет смены власти в Украине, поскольку после 2014 года Будапешт не смог найти общий язык с Киевом, утверждает глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.

"В настоящее время в Украине есть правительство, которое попирает права меньшинств, и которым был принят "полуфашистский" закон об образовании", – приводит пресс-служба венгерского правительства его ответ на вопрос об ожиданиях Венгрии насчет будущих выборах в Украине.

Как отметил глава администрации Виктора Орбана, Будапешт рассчитывает, что Киев все же изменит закон об образовании.

Напомним, что именно этот вопрос стал причиной, по которой Венгрия препятствует европейской и евроатлантической интеграции Украины.

В то же время, по словам венгерского замминистра иностранных дел Левенте Мадяра, когда Украина проявит желание имплементировать рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании, Будапешт сразу пересмотрит свою политику, называя это "принципиально новой ситуации".

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался вмешиваться в конфликт двух государств, заявив, что Украина и Венгрия способны самостоятельно решить конфликт из-за закона об образовании.

Стоит отметить, что это не единственный камень преткновения между Киевом и Будапештом. Осенью в Закарпатье разразился скандал: оказалось, что в венгерском консульстве в Берегово гражданам Украины раздавали гражданство и паспорта Венгрии.

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