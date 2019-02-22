Венгрия назвала закон об образовании в Украине "полуфашистским"
Глава администрации Виктора Орбана заявил, что украинское правительство попирает права меньшинств
Правительство Венгрии хочет смены власти в Украине, поскольку после 2014 года Будапешт не смог найти общий язык с Киевом, утверждает глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш.
"В настоящее время в Украине есть правительство, которое попирает права меньшинств, и которым был принят "полуфашистский" закон об образовании", – приводит пресс-служба венгерского правительства его ответ на вопрос об ожиданиях Венгрии насчет будущих выборах в Украине.
Как отметил глава администрации Виктора Орбана, Будапешт рассчитывает, что Киев все же изменит закон об образовании.
Напомним, что именно этот вопрос стал причиной, по которой Венгрия препятствует европейской и евроатлантической интеграции Украины.
В то же время, по словам венгерского замминистра иностранных дел Левенте Мадяра, когда Украина проявит желание имплементировать рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании, Будапешт сразу пересмотрит свою политику, называя это "принципиально новой ситуации".
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался вмешиваться в конфликт двух государств, заявив, что Украина и Венгрия способны самостоятельно решить конфликт из-за закона об образовании.
Стоит отметить, что это не единственный камень преткновения между Киевом и Будапештом. Осенью в Закарпатье разразился скандал: оказалось, что в венгерском консульстве в Берегово гражданам Украины раздавали гражданство и паспорта Венгрии.
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