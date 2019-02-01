Венгрия обвинила Францию и Германию в лицемерии по России

Глава венгерского МИД обрушился на ведущие экономики ЕС, которые, по его словам, "ведут крупный бизнес с Россией"

фото pixabay. Фото: Pixabay

Венгрия обвинила Францию и Германию в лицемерии по России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/452/35c/5c445235c88e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/452/35c/5c445235c88e9.jpg 2019-02-01T16:12:00+02:00 Евросоюз Глава венгерского МИД обрушился на ведущие экономики ЕС, которые, по его словам, "ведут крупный бизнес с Россией"

Политика ведущих экономик Евросоюза, включая Францию и Германию, в отношении России является лицемерной, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Как написал в своем Twitter брюссельский корреспондент The Wall Street Journal Лоуренс Норман, такое заявление глава венгерской дипломатии Петер Сийярто сделал на заседании глав МИД стран ЕС в Бухаресте.

По его словам, Сийярто обрушился на Францию, Германию и другие западноевропейские правительства за то, что, критикуя Россию, они "ведут с ней крупный бизнес".

"Мы, центральные европейцы, не хотим проиграть в результате этого западного лицемерия", – процитировал венгерского министра Норман.

Напомним, правительство Венгрии не впервые высказывается в поддержку России. Например, в ноябре Сийярто высказался за восстановление экономического сотрудничества ЕС и России.

Кроме того, после нападения российских кораблей на три украинских судна в районе Керченского пролива и захвата 24 украинских моряков правительство Венгрии назвало преждевременным какую либо реакцию на случившееся.

Также мы писали, что на декабрьской на конференции ОБСЕ представитель республики стал единственным из региона, который не поднимал тему российской агрессии против Украины.

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