Венгрия прекратит блокировать сближение Украины с НАТО: Будапешт назвал условие

Сегодня, 18:37

Замминистра иностранных дел Венгрии хочет видеть желание Украина имплементировать рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании

Фото: fourthandfifteen/Flickr
Фото: fourthandfifteen/Flickr

Венгрия готова прекратить препятствовать встречам Комиссии Украина-НАТО, но для этого Украине надо сперва "восстановить уважение прав венгерского меньшинства", заявил замминистра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр "Европейской правде".

Как он утверждает, когда Украина проявит желание имплементировать рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании, Будапешт сразу пересмотрит свою политику, называя это "принципиально новой ситуации".

"Тогда у нас появятся основания согласовать конкретные фазы, конкретный план имплементации языковой нормы по венгерскому меньшинству. Поверьте мне, мы сейчас делаем все, чтобы выйти из этого кризиса", – утверждает дипломат.

Мадяр уверяет, что, как только появятся приемлемые для венгерского меньшинства условия для решения кризиса, "все остальные аргументы отойдут на второй план".

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за отсутствия прогресса в решении конфликта из-за "языкового закона" его страна не снимет "вето" с проведения заседания Комиссии Украина-НАТО.

Кроме того, Сийярто резко раскритиковал новый языковой закон, назвав его частью антивенгерской кампании в Украине и пообещав не снимать "блокаду" евроинтеграционных устремлений Украины
Венгрия, Украина, североатлантический альянс, Украина-НАТО

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