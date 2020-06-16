Венгрия продолжает блокировать сближение Украины и НАТО – Столтенберг

По словам Столтенберга, пока вопрос о министерских встречах в Комиссии НАТО - Украина не решен

Венгрия продолжает блокировать встречи Украина – НАТО на министерском уровне, несмотря на решение Альянса предоставить Киеву статус партнера расширенных возможностей. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы предоставили Киеву статус партнера расширенных возможностей, поскольку Украина доказала, что является очень важным партнером для Альянса. Мы работаем с ней по самым разным направлениям, это способ для дальнейшего углубления нашего партнерства с Украиной. По вопросу о министерских встречах в Комиссии НАТО – Украина: этот вопрос пока не решен, мы еще занимаемся поиском путей его решения", – заявил Столтенберг.

Напомним, 12 июня Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. Этот статус дает Украине более широкий доступ к программе Альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией.

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Украина стала шестой страной – партнером Альянса, получившей этот статус наряду с Грузией, Иорданией, Австралией, Финляндией и Швецией.

"Языковой" конфликт Украины и Венгрии длится уже не первый год – Будапешт недоволен тем, что венгерскую общину на Закарпатье вынуждают учиться на украинском языке, и требует принять закон о нацменьшинствах. Чтобы добиться уступок с украинской стороны, Венгрия с 2017 года блокирует министерские встречи Комиссии НАТО – Украина.

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