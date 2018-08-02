Венгрия считает, что Украина сама виновата "в неспособности" присоединиться к Евросоюзу и НАТО

Украина не может достичь прогресса в вопросе присоединения к ЕС и НАТО по своей вине, Будапешт не причастна к этому, заявил государственный министр по вопросам коммуникаций МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Как сообщается на сайте МИД Венгрии, такое заявление Менцер сделал для агентства MTI.

По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан, выразивший сомнения в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО, говорил о "фактическом положении дел".

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Представитель венгерского МИД в очередной раз сослался на украинский закон об образовании, который якобы сужает права национальных меньшинств в Украине.

Он также отметил, что несмотря на "откровенную атаку на венгерскую диаспору", Венгрия продолжает применять "справедливый подход" к Украине, и недавно пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области, чтобы обеспечить водоснабжение.

"Мы ожидаем, что Украина вернет национальным меньшинствам права, которые их лишили, и положит конец их безправному статусу", – заключил Менцер.

Ранее МИД Украины вызвал на разговор временного поверенного в делах Венгрии в нашей стране Ласло Папа, чтобы выразить протест в связи с последними недружественными заявлениями венгерского руководства.

В частности, украинские дипломаты отметили недавнее скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который не видит перспектив Украины по вступлению в НАТО и ЕС. Киев считает, что подобные высказывания негативно влияют на двусторонние отношения.