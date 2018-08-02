Венгрия считает, что Украина сама виновата "в неспособности" присоединиться к Евросоюзу и НАТО

Сегодня, 21:42

В Будапеште продолжают делать пренебрежительные высказывания в адрес Украины

 

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украина не может достичь прогресса в вопросе присоединения к ЕС и НАТО по своей вине, Будапешт не причастна к этому, заявил государственный министр по вопросам коммуникаций МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Как сообщается на сайте МИД Венгрии, такое заявление Менцер сделал для агентства MTI.

По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан, выразивший сомнения в реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО, говорил о "фактическом положении дел".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Представитель венгерского МИД в очередной раз сослался на украинский закон об образовании, который якобы сужает права национальных меньшинств в Украине.

Он также отметил, что несмотря на "откровенную атаку на венгерскую диаспору", Венгрия продолжает применять "справедливый подход" к Украине, и недавно пожертвовала несколько тонн хлора для Закарпатской области, чтобы обеспечить водоснабжение.

"Мы ожидаем, что Украина вернет национальным меньшинствам права, которые их лишили, и положит конец их безправному статусу", – заключил Менцер.

Ранее МИД Украины вызвал на разговор временного поверенного в делах Венгрии в нашей стране Ласло Папа, чтобы выразить протест в связи с последними недружественными заявлениями венгерского руководства.

В частности, украинские дипломаты отметили недавнее скандальное заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который не видит перспектив Украины по вступлению в НАТО и ЕС. Киев считает, что подобные высказывания негативно влияют на двусторонние отношения.
Венгрия, Украина, НАТО, ЕС, МИД Венгрии

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: архив

Новый скандал с Венгрией: Киев заявил о вмешательстве во внутренние дела Украины

Сегодня, 11:12

Венгерское руководство в последнее время "отличилось" скандальными заявлениями, на что последовала жесткая реакция МИДа

Политика

Климпуш-Цинцадзе. Фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze

Климпуш-Цинцадзе резко ответила Орбану по вступлению Украины в НАТО

Вчера, 12:23

Политик напомнила венграм, как они вступали в ЕС и НАТО после советской оккупации
Загрузка...

Политика

Виктор Орбан. Фото: AFP

Премьер Венгрии сделал неприятное заявление по вступлению Украины в ЕС и НАТО

29 Июля, 10:57

Украина нужна России как буферная зона с НАТО, а украинцы не согласны с этим, отметил Орбан

Евросоюз

Еврокомиссия решила судиться с Венгрией. Фото: Pixabay

Еврокомисся решила наказать Венгрию через суд

20 Июля, 04:16

Процедуру привлечения Венгрии к ответственности за нарушение законодательства ЕС Еврокомиссия запустила в декабре 2015 года
Загрузка...