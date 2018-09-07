Венгрия за расширение ЕС, но не за счет Украины

Соображения безопасности подталкивают ЕС к принятию Македонии, Албании, Сербии и Черногории, считают в Будапеште

В свете стратегических соображений и соображений безопасности Европейскому союзу стоит расширяться за счет Западных Балкан, заявил госсекретарь Венгрии по делам ЕС Саболч Такач на экономическом форуме Крыница-2018.

"Венгрия призывает как можно скорее начать переговоры о присоединении с Македонией и Албанией и как можно скорее завершить переговоры с Сербией и Черногорией", – приводит его слова пресс-служба венгерского правительства.

Такач добавил, что остальные страны "Вышеградской четверки" – Польши, Чехии, Словакии – разделяют мнение Венгрии, у которой членство в ЕС и у самой оказывалось под вопросом.

Однако Западная Европа считает, что сперва необходимо прийти к обнадеживающему завершению в отношении других вопросов, включая Brexit и миграционный кризис.

Основной причиной, по которой стоит принять балканские государства в Евросоюз, является то, что они играют ключевую роль в наблюдении сухопутных миграционных маршрутов.

Госсекретарь напомнил о том, что у балканских государств есть и свои проблемы, которые сперва надо решить. В частности, он выделил возможный обмен территориями между Косово и Сербией, о чем говорят правительства обоих государств.

"Однако этот вопрос также указывает на то, что если западнобалканские государства способны принять такое серьезное политическое решение, а также добиться успеха в его реализации, то они готовы к вступлению в ЕС", – добавил он.

Саболч Такач обещал, что Венгрия поддержит компромиссное решение этого вопроса, которое устроит и Сербию, и Косово.

Он также заверил в том, что его страна хочет, чтобы Сербия и Черногория присоединилисть к Европейскому Союзу до 2025 года. Касательно переговоров с Македонией и Албанией он сказал, что их планируют начать в 2019 году.

Напомним, что ранее член венгерского правительства заявил, что Украина не может достичь прогресса в вопросе присоединения к ЕС и НАТО по своей вине.

Хотя, как сообщалось, перед этим МИД страны пригрозил и дальше препятствовать присоединению Украины к НАТО, если не Киев не выполнит ряд условий Будапешта.

Кроме того, мы писали о призыве МИД Латвии назвать Украине и другим странам-участницам программы "Восточное партнерство" реалистичную дату вступления в ЕС.