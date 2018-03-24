Верховный суд Испании выдал ордер на арест Пучдемона

Кроме того, судья принял решение заключить под стражу пять политиков, проходящих по делу о каталонском референдуме

Верховный суд Испании выдал европейский ордер на арест пятерых бежавших за пределы страны каталонских политиков, в том числе экс-главы Женералитата Карлеса Пучдемона, сообщает в пятницу, 23 марта.

Помимо Пучдемона выданы ордеры на арест политиков, находящихся в Бельгии и одного политика, находящегося в Шотландии.

Также судья выдал международный ордер на арест генерального секретаря Левой республиканской партии Каталонии (ERC) Марты Ровира, которая ранее бежала в Швейцарию.

Кроме того, судья принял решение заключить под стражу пять политиков, проходящих по делу о каталонском референдуме, так как суд опасается, что подозреваемые могут сбежать за пределы страны.

Как известно, в Каталонии 1 октября 2017 года состоялся незаконный референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и обжалован в Конституционном суде. На основании результатов голосования 27 октября парламент провозгласил независимость Каталонии.

Напомним, сепаратистские партии, получившие большинство в парламенте по итогам досрочных выборов, намерены переизбрать Пучдемона главой каталонского правительства. Мадрид настаивает, что Пучдемон не может управлять регионом, если продолжит скрываться за границей.

Также сообщается, что Испания поддержала идею "игрушечного" президентства Пучдемона.