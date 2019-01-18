Верховный суд Нидерландов поставил точку в деле ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов отказался признавать российское решение о банкротстве ЮКОСа
Банкротство компании ЮКОС в России в 2006 году не будет признано в Нидерландах. Соответствующее постановление вынес в пятницу Государственный совет Нидерландов, выполняющий роль верховного суда страны.
В 2006 году Арбитражный суд Москвы признал ЮКОС банкротом и назначил конкурсного управляющего. В сентябре 2007 года в Москве был проведен публичный аукцион, в ходе которого акции зарегистрированной в Нидерландах компании Yukos Finance ("ЮКОС файнэнс") были приобретены компанией "Промнефтьстрой" за 307 млн долларов.
По данным суда, в ходе банкротства были нарушены основные правовые принципы, поэтому решение 2006 года "не может быть признано в голландской правовой системе".
"Это означает, что теперь достоверно установлено, что конкурсный управляющий не имел права передавать акции Yukos Finance "Промнефтьстрою" и что "Промнефтьстрой" не стала владельцем акций Yukos Finance", - говорится в распространенном документе.
Тем самым инстанция, по сути, подтвердила решение апелляционного суда Амстердама, вынесенное в 2017 году, и решение окружного суда Амстердама, вынесенное в 2007 году, о том, что банкротство ЮКОСа в России не может быть признано в голландской правовой системе.
Напомним, в июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им компенсацию в размере 50 млрд долларов за экспроприацию компании.
В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение о выплате компенсаций. Представители экс-акционеров передали адвокатам российской стороны уведомление о намерении подать в Гаагский апелляционный суд жалобу на этот вердикт. Россия в свою очередь пообещала "использовать все законные средства", чтобы апелляция бывших акционеров была отклонена.
В частности в январе 2017 года Конституционный суд РФ разрешил не выполнять постановление Европейского суда по правам человека о выплате 1,9 миллиарда евро компенсации экс-акционерам ЮКОСа.
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