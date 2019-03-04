Вероятность "жесткого" Brexit высока как никогда – МИД Польши

Проведение в Великобритании повторного референдума в Варшаве считают малоправдоподобным

Фото: AFP

Вероятность "жесткого" Brexit высока как никогда – МИД Польши //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/01a/de8/5c701ade81bce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/01a/de8/5c701ade81bce.jpg 2019-03-04T12:26:00+02:00 Евросоюз Проведение в Великобритании повторного референдума в Варшаве считают малоправдоподобным

Выход Великобритании из Европейского союза без достижения сторонами какого-либо соглашения возможен как никогда. Такое мнение высказал в понедельник в эфире "Польского радио" заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманьский.

По его словам, вероятность "жесткого" Brexit "никогда не была так высока". "Мы делаем все, чтобы этого избежать", – указал представитель МИД.

"Польша здесь с самого начала играет ключевую роль, не только принимая во внимание численность польских эмигрантов в Лондоне, но также из-за торговых интересов", - подчеркнул он.

Проведение в Великобритании повторного референдума, посвященного членству в ЕС, представитель польского внешнеполитического ведомства считает малоправдоподобным.

Шиманьский подчеркнул, что правительство Польши добилось гарантий для проживающих в Великобритании поляков для любого из вариантов Brexit. На случай выхода без сделки Варшава и Лондон ранее заключили двустороннее соглашение, которое сделает последствия выхода Великобритании из ЕС минимально заметными для польских граждан.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готов предоставить Великобритании дополнительные гарантии того, что так называемый бэкстоп – предохранительный механизм по сохранению прозрачной границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией – будет носить временный характер.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.

Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин. Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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