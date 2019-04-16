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Вестминстерский дворец может повторить судьбу Нотр-Дама – СМИ

Сегодня, 14:36

В здании британского парламента в период с 2008 по 2012 год было потушено 40 мелких пожаров

Вестминстерский дворец может повторить судьбу загоревшегося в понедельник вечером собора Нотр-Дам из-за низкого уровня пожарной безопасности. Как во вторник сообщает газета Guardian, в здании британского парламента в период с 2008 по 2012 год было потушено 40 мелких пожаров.

"Мы потратили слишком много времени на обеспечение мер пожарной безопасности. Некоторые части дворца такие же старые, как Нотр-Дам, и мы должны обеспечить соблюдение всех мер пожарной безопасности во время масштабных работ по ремонту. Видит Бог, мы уже получили достаточно предупреждений", – приводит издание слова лейбориста Криса Брайанта.

В 2018 году британские депутаты проголосовали за переезд обеих палат парламента Соединенного Королевства в другие помещения на время многолетнего ремонта Вестминстерского дворца из-за того, что открытое в 1871 году величественное сооружение в неоготическом стиле на берегу Темзы пришло в плачевное состояние.

Объединенный комитет Вестминстерского дворца еще в 2016 году указал, что фундамент здания может сползти в Темзу, резной облицовочный камень разрушается из-за загрязнения воздуха, не выдерживает проверку временем кровля, внутри самого дворца протекают трубы и неисправна электропроводка, а во время последнего ремонта в конце 1940-х годов при отделке помещений был использован канцерогенный асбест, вредный для здоровья человека.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.


Как мы уже писали, на данный момент возгорание практически побороли- спасатели "добивают" мелкие очаги огня, которые остались внутри здания. Хотя с улицы уже дыма не видно, пожарные продолжают работать внутри - следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, чтобы пожар не возобновился.

Ночное ЧП в Нотр-Даме является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться с видеосюжете:


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Тег нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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Источник:

ТАСС

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