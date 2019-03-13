Ветеран пересек Атлантику и установил два рекорда сразу
Отставной морской пехотинец из Великобритании за два месяца доплыл на гребной лодке от континентальной Европы до Америки
49-летний британский ветеран Ли Спенсер стал первым инвалидом, который пересек Атлантический океан в одиночку на гребной лодке от континентальной Европы до Америки.
9 января отставной морской пехотинец вышел из португальского Портимау и спустя два дня причалил к побережью Французской Гвианы рано утром в понедельник 11 марта.
Таким образом, Спенсер за 60 дней пересек расстояние в 5,6 тыс. километров. В то же время, он установил рекорд скорости, несмотря на четырехдневную остановку на Канарских островах для ремонта навигационной системы.
Предыдущий рекорд принадлежал норвежцу Стайну Хоффу, который в 2002 году проделал путь из Португалии до Гайаны за 96 дней. Стоит отметить, что он не является инвалидом.
Инвалидом Спенсер стал в 2004 году, лишившись правой ноги ниже колена во время операции в Афганистане.
Напомним, прошлым летом бывший инженер NASA Янне Кяпюлехто пересек Финский залив на плавучей сауне. Плавсредство для путешествия он создал своими руками, оборудовав его четырьмя двигателями, солнечными батареями, а также сауной.
Мы также писали о гражданине Франции Жан-Жак Савен, который отправился в путешествие с целью пересечь Атлантический океан в оранжевой капсуле бочкообразной формы при помощи только океанических течений.
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