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Ветеран пересек Атлантику и установил два рекорда сразу

Сегодня, 04:55

Отставной морской пехотинец из Великобритании за два месяца доплыл на гребной лодке от континентальной Европы до Америки

Ли Спенсер
Ли Спенсер. Фото: AFP
Ветеран пересек Атлантику и установил два рекорда сразу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/80e/3c3/5c880e3c3862b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/80e/3c3/5c880e3c3862b.jpg Евросоюз Отставной морской пехотинец из Великобритании за два месяца доплыл на гребной лодке от континентальной Европы до Америки

49-летний британский ветеран Ли Спенсер стал первым инвалидом, который пересек Атлантический океан в одиночку на гребной лодке от континентальной Европы до Америки.

9 января отставной морской пехотинец вышел из португальского Портимау и спустя два дня причалил к побережью Французской Гвианы рано утром в понедельник 11 марта.

Таким образом, Спенсер за 60 дней пересек расстояние в 5,6 тыс. километров. В то же время, он установил рекорд скорости, несмотря на четырехдневную остановку на Канарских островах для ремонта навигационной системы.

Предыдущий рекорд принадлежал норвежцу Стайну Хоффу, который в 2002 году проделал путь из Португалии до Гайаны за 96 дней. Стоит отметить, что он не является инвалидом.

Инвалидом Спенсер стал в 2004 году, лишившись правой ноги ниже колена во время операции в Афганистане.

Напомним, прошлым летом бывший инженер NASA Янне Кяпюлехто пересек Финский залив на плавучей сауне. Плавсредство для путешествия он создал своими руками, оборудовав его четырьмя двигателями, солнечными батареями, а также сауной.

Мы также писали о гражданине Франции Жан-Жак Савен, который отправился в путешествие с целью пересечь Атлантический океан в оранжевой капсуле бочкообразной формы при помощи только океанических течений.

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Тег путешествие, инвалид, ветеран, лодка, атлантический океан

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ТАСС

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