Ветеринар в Англии поет оперные арии коровам

В репертуаре Альфонсо Камасса – только итальянская классика

В Великобритании для коров не только создали мобильное приложение для знакомств, но и даже развлекают оперными ариями.

Во всяком случае, так делает ветеринар Альфонсо Камасса. Мужчина вырос на ферме в Италии, и с детства напевал домашним животным. Заметил, что новорожденных телят сначала пугают его вокальные упражнения. Но когда животные взрослеют, начинают даже получать наслаждение от музыки, утверждает певец-любитель.

Привычку петь во время работы мужчина пронес через всю жизнь. В его репертуаре – только арии из классических итальянских опер. Ветеринар уверен, что у коров – схожий музыкальны вкус.

А вот в Швейцарии качеством жизни коров озадачились более предметно и провели референдум на тему спиливания рогов. Активисты требовали прекратить эту практику, однако большинство людей их не поддержали.

Мы также писали про "летающую" корову в Италии – животное отбилось от стада, заблудилось и попало в ловушку среди скал на одном из пляжей острова, поэтому спасателям пришлось вытаскивать корову при помощи вертолета.

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