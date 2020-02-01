Въезд украинцев в Британию: эксперт рассказала, чего ждать после Brexit

/ Фото: Reuters

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Многих украинцев интересует вопрос, что изменится для нас после выхода Великобритании из состава ЕС – который, напомним, произошел в ночь на 1 февраля. Особенно в вопросах визового режима.

Вероника Мовчан, научный директор Института экономических исследований и политических консультаций, поясняет: Украина продолжила безвизовый въезд для граждан Великобритании только для того, чтобы в будущем добиться облегчения визового процесса для украинцев.

"Украина открыла свободный въезд для граждан стран ЕС накануне Евро-2012, и европейцы до сих пор продолжали въезжать в Украине на основании того решения. Тогда как Украина получила безвиз в страны Шенгенской зоны фактически недавно. Теперь, поскольку Великобритания выходит из ЕС, она формально утратила бы возможность безвизового въезда в Украину для своих граждан. Но Украина продолжила действие безвизового режима для граждан Великобритании — потому что сейчас ведутся переговоры с Великобританией об облегчении получения виз для украинцев для въезда в эту страну и переговоры о дальнейшем экономическом сотрудничестве", – уточнила она.

В принципе, Украине выгодно иметь возможность въезда британского бизнеса и британских туристов без виз, потому что мы заинтересованы в британских инвесторах и бизнесменах, говорит эксперт. Что же касается британских виз для украинцев, то Великобритания относится к числу стран, где визовый процесс очень сложный.

"Получение британской визы для украинцев – это очень длительный процесс, очень дорогой, и там было и остается много отказов. Поэтому мы и продолжили безвизовый режим на год, чтоб попробовать договориться о взаимном улучшении ситуации. Насколько удачным будет результат – мы будем знать ближе к концу года", – говорит Вероника Мовчан.

Как писал сайт "Сегодня", также Украина ведет переговоры о новом торговом соглашении с Великобританией. Об этом читайте в статье "Прощание по-европейски: как рынки отреагировали на Brexit и что ждет Украину".

Ну а в самой Великобритании продолжаются народные гуляния: британцы радуются выходу из ЕС, который затянулся на несколько лет и привел ко множественным кадровым перестановкам в правительстве. Они ходят по улицам, поют песни и даже сожгли флаг Евросоюза.

Все подробности в спецтеме Brexit

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