Вице-канцлер Австрии назвал Путина любезным и открытым

Вице-канцлер Австрии и председатель ультраправой Партии свободы Австрии Штрахе не понимает и считает абсурдной критику визита президента РФ Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии. Об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Die Presse.

По его словам, участие Путина в свадьбе было "невероятно большой честью для Австрии".

"Канцлер и президент очень близки с украинским президентом Порошенко. У нас есть уровень доверия через налаживание мостов с Россией. Мы можем соединить эти обе стороны", – сказал он.

Штрахе заявил, что критика визита президента РФ – абсурд. Он отметил, что на такие мероприятия приглашают в том случае, если между людьми сложились теплые отношения, а у Кнайсль и Путина хорошие отношения.

Штрахе также описал Путина, с которым имел возможность пообщаться, как очень "любезного человека, который твердо стоит на земле, открытого и сердечного".

"Ажиотаж вокруг танца Кнайсль с Путиным неуместен", – добавил Штрахе.

На вопрос, кого из политиков Штрахе хотел бы видеть гостем на своей свадьбе, ответил, что "своего друга вице-премьера Италии Сальвини и, возможно, венгерского премьера Виктора Орбана".

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил 18 августа свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, на которой презентовал молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар.

В свою очередь на днях канцлер Австрии Себастьян Курц сделал четкое заявление по визиту Путина. Он отметил, что надеется улучшить отношения с Россией путем более интенсивного диалога.