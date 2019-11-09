Вице-спикер сейма Польши уверяет, что Мазура не выдадут России

Фото: Игорь Мазур/Facebook

Вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевская уверяет, что задержание активиста и участника войны на Донбассе Игоря Мазура в Польше является "техническим" шагом и гарантирует невиновность задержанного.

Об этом вице-спикер написала на своей странице в соцсети. "Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим выполнением Республикой международных соглашений и обязательств. Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, Грузии и Чечни стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола", – написала она на своей страничке в Facebook.

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Гошевская отметила, что это – наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести. "Мы не можем поддаться на провокацию. Мы не можем быть актерами российского сценария", – подчеркнула Гошевская.

Она отметила, что Польша сделала то, что должна была сделать. "Она задержала человека, который фигурирует в реестре. Но – для выяснения ситуации. Мы уже много чего знаем. И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польские власти и суды будут тщательно расследовать это дело, а я, со своей стороны, помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура относительно российских обвинений", написала вице-спикер.

Напомним, в субботу, 9 ноября, в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".

Позже с ним встретился украинский консул.

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