Вирус-убийца из Китая пробрался еще в две страны Евросоюза

О первых случаях заражения коронавирусом сообщили два европейских королевства

Фото: REUTERS/Francis Kokoroko

Вслед за Россией, где ранее подтвердили первые случаи заражения новым типом коронавируса, власти еще двух европейских стран заявили об обнаружении первых инфицированных.

В частности, как сообщает The Local, 31 января управление общественного здравоохранения Швеции сообщило о первом случае заражения в королевстве.

Инфицированную – молодую женщину, которая на прошлой неделе вернулась с "родины" вируса 2019-nCoV, китайского города Ухань – обнаружили в шведском городе Йенчепинг.

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Пациентку госпитализировали в инфекционную клинику и поместили в изолированную палату. Она находится в тяжелом состоянии.

Ранее из-за стремительного распространения коронавируса шведская авиакомпания SAS отменила все полеты на материковую часть Китая.

Кроме того, первый случай заболевания вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией подтвердили и в Испании – пациент находится на канарском острове Гомера, сообщили 1 февраля в Минздраве королевства.

Ранее на Канарах госпитализировали пять человек, которые проживали в одном доме и двое из которых вступали в Германии в контакт с пациентом, у которого обнаружили коронавирус. В самой Германии на данный момент подтвердили семь случаев инфицирования.

На данный момент зараженных "китайским" коронавирусом обнаружили в двух десятках стран, в том числе и в Европе: в России, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии и Германии.

Более детально о ситуации с распространением смертельного вируса читайте в специальной онлайн-хронике на нашем сайте

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