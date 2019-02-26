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Владелице дома Гитлера заплатят полтора миллиона евро

Сегодня, 06:27

Такое решение связано с исторической значимостью здания

Фото: policemc.gov.bh
Фото: policemc.gov.bh.
Владелице дома Гитлера заплатят полтора миллиона евро //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/480/33e/5c748033e1ef7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/480/33e/5c748033e1ef7.jpg Евросоюз Такое решение связано с исторической значимостью здания

Вокруг дела о выкупе австрийскими властями дома, в котором родился Адольф Гитлер, разгорелся скандал.

Суд австрийского города Браунау-ам-Инн постановил, что владелице дома Герлинде Поммер должны выплатить полтора миллиона евро вместо изначально запрошенных 310 тысяч евро.

Такое решение связано с исторической значимостью здания. Однако в финансовой прокуратуре Австрии считают, что сумма компенсации завышена. Утверждается, что суд не учел размер выплат, которые государство выделило Поммер до того, как постройка была изъята. Кроме того, отмечается, что власти тратились и на содержание дома.

Ранее мы писали, что в Бельгии 27 человек до сих пор получают пенсию от Гитлера. Власти страны считают, что эти выплаты нужно прекратить.

Как мы писали ранее, на аукционе в немецком Нюрнберге потенциальные покупатели засомневались в подлинности пяти картин, автором которых якобы является рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер. Дорогие полотна так никто и не приобрел, сообщает The Guardian

Торги, посвященные связанным с нацистской Германией артефактам, были организованы торговым домом Вайлдер. Стартовые цены на пять картин Гитлера составляли от 19 до 45 тысяч евро.

Ранее на торгах Alexander Historical Auctions в США за 243 тыс. долларов ушел с молотка личный телефон Адольфа Гитлера.

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Тег дом, гитлер, компенсация

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