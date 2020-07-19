Українська
$ 27,27
31,13
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Власти Амстердама призвали не посещать район "квартала красных фонарей"

19 июля, 17:40

Руслан Ровик Руслан Ровик

Закрыто несколько улиц знаменитого района

В Амстердаме, где ранее открыли для посещения "квартал красных фонарей", некоторые улицы этого района были закрыты из-за скопления людей.

Реклама

Как сообщает DPA, такое решение было принято, чтобы обеспечить физическое дистанцирование. Кроме того, в этом районе было введено одностороннее движение.

Власти тщательно следили за движением в "квартале красных фонарей", прежде чем ввести ограничения.

Напомним, секс-работникам в Нидерландах разрешили возобновить деятельность с 1 июля, после того как отрасль фактически остановилась на время пандемии коронавируса.

В популярный среди туристов Амстердам после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, и открытия границ направилось немало людей, однако перед началом выходных в городе заявили, что предприятия будут нести дополнительную ответственность за обеспечение расстояния между клиентами, поскольку многие иностранцы не знают местных правил.

В тренде
Пираты захватили украинских моряков: в МИД подтвердили информацию
Реклама

Стоит отметить, что "квартал красных фонарей" является всемирно известной достопримечательностью, и до пандемии его посещали около 35 000 туристов в день.

Ранее сообщалось, что в окнах "квартала красных фонарей" в Амстердаме появились мужчины.

Добавим, что коронавирус ударил и по другому знаменитому бизнесу Нидерландов – выращиванию тюльпанов. Смотрите подробности в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Нидерланды Амстердам коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский поздравил Макрона с праздником и напомнил о
Зеленский поздравил Макрона с праздником и напомнил о "нормандском формате"Политика
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на Донбассе
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на ДонбассеПолитика
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого "Боинга"Россия
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)
Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)Запад
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и Албании
Отпуск за границей в карантин: как украинцам отдохнуть в Хорватии и АлбанииУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять