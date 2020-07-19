Власти Амстердама призвали не посещать район "квартала красных фонарей"

В Амстердаме, где ранее открыли для посещения "квартал красных фонарей", некоторые улицы этого района были закрыты из-за скопления людей.

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Как сообщает DPA, такое решение было принято, чтобы обеспечить физическое дистанцирование. Кроме того, в этом районе было введено одностороннее движение.

Власти тщательно следили за движением в "квартале красных фонарей", прежде чем ввести ограничения.

Напомним, секс-работникам в Нидерландах разрешили возобновить деятельность с 1 июля, после того как отрасль фактически остановилась на время пандемии коронавируса.

В популярный среди туристов Амстердам после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом, и открытия границ направилось немало людей, однако перед началом выходных в городе заявили, что предприятия будут нести дополнительную ответственность за обеспечение расстояния между клиентами, поскольку многие иностранцы не знают местных правил.

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Стоит отметить, что "квартал красных фонарей" является всемирно известной достопримечательностью, и до пандемии его посещали около 35 000 туристов в день.

Ранее сообщалось, что в окнах "квартала красных фонарей" в Амстердаме появились мужчины.

Добавим, что коронавирус ударил и по другому знаменитому бизнесу Нидерландов – выращиванию тюльпанов. Смотрите подробности в сюжете:

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