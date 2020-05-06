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Власти Германии готовят второй этап отмены карантина: кого коснутся смягчения

6 мая, 10:16

Денис Беспалов

Все школы в стране должны возобновить очное обучение еще до летних каникул

Полиция Германии. Фото: REUTERS/THO

Полиция Германии. Фото: REUTERS/THO

В Германии, где начались испытания вакцины от коронавируса на людях, правительство и власти федеральных земель готовятся сделать второй большой шаг в отмене карантинных ограничений. Об этом говорится в проекте постановления по итогам совещания, которое пройдет через несколько часов в формате видеоконференции, сообщает DW со ссылкой на европейские СМИ.

Согласно документу, все школы в стране должны возобновить очное обучение еще до летних каникул. В детские сады всех 16 федеральных земель с 11 мая должна вернуться еще часть воспитанников. Кроме того, должны открыться все магазины – при соблюдении правил гигиены и ограничении допуска покупателей.

Предполагается также возобновить занятия массовым и профессиональным спортом. 36 футбольных клубов первой и второй бундеслиги еще в мае смогут продолжить проведение матчей, которое было прервано в марте.

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Как отмечается, после первого этапа снятия локдауна 20 марта число новых заражений коронавирусом осталось на низком уровне, начала второй волны пока не наблюдается. Поэтому власти приступают ко второму этапу смягчения карантина.

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в Германии подтверждено 167 007 случаев заражения коронавирусом, умерли 6 993 человека, выздоровели 135 100.

Ранее сообщалось, что Франция также планирует частично ослабить карантинные ограничения.

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Германия карантин коронавирус

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