Власти Германии планируют ввести "налог на мечети"

Сегодня, 15:04

Новая мера может быть аналогичной церковному налогу, в соответствии с которым государство собирает около 12 миллиардов евро в год с 46 миллионов немцев, принадлежащих к различным христианским и еврейским организациям.

В Германии задумались о новом налоге. Фото: Pixabay
В Германии задумались о новом налоге. Фото: Pixabay

Власти Германии могут ввести "налог на мечети" для своих пяти миллионов мусульман в попытке ограничить влияние на них Турции, Ирана и Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Times.

Как отмечается, новая мера может быть аналогичной церковному налогу, в соответствии с которым государство собирает около 12 миллиардов евро в год с 46 миллионов немцев, принадлежащих к различным христианским и еврейским организациям.

Согласно планам, мусульмане будут платить 8 или 9 процентов дополнительного налога.

Напомним, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отметил, что не считает ислам частью Германии.

Политик сказал, что Германия сформировалась под влиянием христианства, частью которого являются выходные дни и церковные праздники, такие как Пасха, Троица и Рождество.

Позже Зеехофер добавил, что проживающие в стране мусульмане, "естественно, являются частью Германии".

"Однако это не означает, что мы должны отказываться от собственных традиций из-за фальшиво понятой тактичности", - указал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что придерживается обратного мнения.
Германия, ислам, налог

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